Kirchenkonzert mit Kabarettist Volker Heißmann

Der Kabarettist tritt am 14. April mit dem Pavel Sandorf Quartett in Dillingen auf.

Frankens beliebtester Komödiant ist demnächst in Dillingen einmal etwas anders zu erleben: Volker Heißmann präsentiert am Sonntag, 14. April, um 14 Uhr in der Christkönigskirche einen heiter-besinnlichen Abend voller Erzählungen, Gesang und Glauben. Zusammen mit dem Pavel Sandorf Quartett widmet sich der Fürther Entertainer bekannten weltlichen und geistlichen Melodien. Auf dem Programm stehen unter anderem schöne Kirchenlieder wie „Von guten Mächten“ oder „Drei Könige wandern“, zeitlose Hits wie „My Way“ (von Frank Sinatra), „When I fall in Love“ (von Nat King Cole) oder „Was wichtig ist“ (von Udo Jürgens) sowie ein schwungvolles Gospel-Medley zum Mitklatschen.

Darüber hinaus berichtet Heißmann einfühlsam und augenzwinkernd von persönlichen Erfahrungen und Begegnungen. Er erzählt von seinem eigenen Weg zum christlichen Glauben und seiner Beziehung zur Kirche. Und der leidenschaftliche Parade-Komödiant hat jede Menge witziger Anekdoten im Gepäck. Das Programm „Introitus Interruptus“ ist laut Pressemitteilung ein ganz besonderes Vergnügen und zugleich das etwas andere Kirchenkonzert in einem einmaligen Rahmen. Heißmann beweist damit, dass sich leise Töne und lautes Lachen perfekt ergänzen können.

Karten für die Veranstaltung der Comödie Fürth gibt es für 35 Euro im Vorverkauf im Dillinger Klosterladen, Kardinal-von-Waldburg-Straße 2, oder online über www.comoedie.de. (AZ)