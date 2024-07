Klage über den defekten Aufzug im Dillinger Kulturzentrum Colleg

Ute Lang hätte in diesen Tagen gerne die Stadtmauer-Serenade in Dillingen besucht. Wegen der Stechmückenplage wurde die Veranstaltung allerdings in den Großen Saal des Dillinger Kulturzentrums Colleg verlegt. Die Lauingerin entschied schließlich, sich die Serenade nicht anzuhören. Und zwar aus folgendem Grund: „Seit vielen Monaten ist, wie viele betrübt feststellen mussten, der Fahrstuhl zum Großen Saal nicht in Betrieb.“ Für viele ältere Menschen sei der Weg zu Fuß über mehrere Stockwerke ganz nach oben in den einstigen Schlafsaal des früheren Benediktinerkollegs zu beschwerlich, sagt die 75-Jährige.

Lauingerin: „Das ist eine große Bitte von vielen“

Auch Bekannte von ihr hätten deshalb in der Vergangenheit Vorträge dort nicht mehr besucht. Ute Lang zweifelt inzwischen, ob eine Reparatur des Aufzugs überhaupt noch vorgesehen sei. „Angeblich fehlt es an Ersatzteilen“, teilt die Lauingerin mit. Sie wünsche sich eine Stellungnahme seitens der Stadt Dillingen. Sollte es bei der gegenwärtigen Situation bleiben, müssten sich die Volkshochschule und der Historische Verein einen alternativen Veranstaltungsort mit weniger Treppen oder einem Fahrstuhl überlegen. „Das ist eine große Bitte von vielen“, schreibt Ute Lang unserer Redaktion.

Die Stadt Dillingen hat auf Anfrage ausführlich zu der Sache Stellung genommen. Der bestehende Aufzug im Colleg stamme aus dem Jahr 1988. Zu dieser Zeit hatte die Stadt das frühere Benediktinerkolleg aufwendig zu einem Kulturzentrum umgebaut. „In den zurückliegenden Jahren musste der Fahrstuhl aufgrund von altersbedingten Verschleiß-Erscheinungen immer häufiger repariert werden. Anfang des Jahres 2024 konnte er einige Wochen nicht genutzt werden, da bestimmte Platinen-Teile nicht geliefert wurden“, informiert die Stadtverwaltung.

Im April 2024 habe die Wartungsfirma festgestellt, dass ein Weiterbetrieb aufgrund fehlender Ersatzteile nicht mehr länger möglich sei. Das Stadtbauamt habe daraufhin sofort den vollständigen Ausbau des bisherigen Lifts und die Neuanfertigung eines neuen Fahrstuhls ausgeschrieben. „Im Haushalt der Stadt 2024 wurde ein sechsstelliger Betrag für diese Baumaßnahme im Colleg vorgesehen“, teilt Pressesprecher Jan Koenen mit. Bereits im April sei der Auftrag für die Maßnahme vergeben worden.

Die Arbeiten im Colleg laufen. Der alte Fahrstuhl wurde bereits größtenteils ausgebaut. Foto: Jan Koenen, Stadt Dillingen

Seit einigen Wochen laufen nun die Arbeiten, der alte Fahrstuhl wurde, wie die Stadt erklärt, bereits größtenteils ausgebaut. Laut Auskunft des Herstellers sei mit einer Fertigstellung im November 2024 zu rechnen. Der Grund, weshalb das Projekt eine längere Zeit in Anspruch nimmt, erklärt Pressesprecher Koenen so: „Anders als einen Anzug gibt es einen Aufzug nicht von der Stange. Er ist jedes Mal eine Maßanfertigung, die für das jeweilige Gebäude eigens angepasst werden muss.“

Veranstaltungen werden auch in den Dillinger Stadtsaal verlegt

Bis zur Fertigstellung werden möglichst viele Veranstaltungen, an denen Menschen mit Geh-Einschränkungen teilnehmen, in barrierefrei erreichbare Räumlichkeiten im Colleg und in andere städtische Veranstaltungsräume wie den Stadtsaal zu verlegt, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Wenn Veranstaltungen wie die Serenade allerdings zunächst unter freiem Himmel geplant sind und dann wetterbedingt verlegt werden, sei dies kurzfristig nicht immer umsetzbar. (mit AZ)