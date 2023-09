Klein, aber fein – der Töpfermarkt im Dillinger Schlossgarten

Mehr als 30 Keramikhändler aus ganz Deutschland reisen für den Dillinger Töpfermarkt an. Besucher erklären, warum sie gerne kommen.

Im Dillinger Schlossgarten herrscht geschäftiges Treiben: Bei sonnigem Wetter schlendern zahlreiche Menschen zwischen rund 30 Ständen umher, unterhalten sich, bleiben immer wieder stehen. Sie sind gekommen, um die verschiedensten Keramikartikel, die in den Ständen ausgestellt sind, zu entdecken und zu bestaunen.

21 Bilder Der Töpfermarkt in Dillingen lockt viele Besucher an Foto: Julia Finster, Jan Koenen

Anlass ist der traditionelle Dillinger Töpfermarkt, der am vergangenen Wochenende im Ambiente des Schlossgartens stattfand. Seit Jahren zieht das Ereignis Besucher aus der ganzen Region an. „Es ist ein kleiner, aber ganz besonderer Markt“, sagt Jeannette Arndt aus Landsberg am Lech. Sie ist eine von über 30 Keramikhändlern, die für das Wochenende aus ganz Deutschland nach Dillingen angereist sind. „Die Menschen hier sind alle sehr freundlich – und alle, die kommen, kaufen auch etwas“, erzählt sie begeistert.

Beim Dillinger Töpfermarkt gibt es auch Skulpturen

Arndt ist wie viele andere Aussteller nicht zum ersten Mal dabei. Stefany Wohlfahrt aus Ostrach stellt schon lange auf dem Dillinger Töpfermarkt aus. „Ich komme schon seit über zehn Jahren hierher“, sagt sie lachend. An ihrem Stand können Besucher sogenannte Gebrauchskeramik wie zum Beispiel Schüsseln oder Tassen kaufen. Die Bandbreite der auf dem ganzen Markt ausgestellten Artikel umfasst dabei allerdings nicht nur alltägliche Produkte. Auch Dekorationen für Innenräume und Gärten sowie Schmuckstücke oder Skulpturen können bei einem Gang zwischen den Ständen entdeckt werden.

Obwohl auf dem Töpfermarkt in diesem Jahr insgesamt weniger los sei als in den vergangenen Jahren, stößt das Ereignis laut Wohlfahrt und Arndt trotzdem auf großen Anklang bei den Besuchern und Besucherinnen. Die zeigen sich angesichts der ausgestellten Artikel sichtlich begeistert. „Es ist eben eine alte und beeindruckende Handwerkskunst“, erzählt ein Ehepaar aus Holzheim. Und noch etwas zieht sowohl die Besucher vom Aschberg als auch viele andere der Anwesenden an. Das Ambiente im Schlossgarten verleihe dem Markt eine besondere Atmosphäre.

Die Stimmung beim Töpfermarkt in Dillingen ist "herrlich"

Dazu trägt nicht zuletzt auch das gute und sonnige Wetter bei. „Die Stimmung ist herrlich“, beschreibt es ein Besucher aus Günzburg. „Ich bin schon öfter hier gewesen und jedes Mal war der Markt und die Atmosphäre sehr schön“, fährt er fort. In unmittelbarer Nähe zur Königstraße stellt der Markt für viele einen idealen Abstecher dar.

Für ein buntes Angebot sorgten etwa 30 Fieranten beim Töpfermarkt in Dillingen. Foto: Julia Finster

Dabei ist das Ereignis im Schlossgarten für jedes Alter ein Erlebnis. „Ich war als Kind öfter hier und habe nur schöne Erinnerungen daran“, erzählt ein 19-jähriger aus Schretzheim. Er ist einer der jüngeren Besucher, die neben Familien und Älteren auf dem Markt anzutreffen sind. Für das leibliche Wohl sorgen während des Wochenendes die Dillinger Faschingsfreunde, bei denen sich die Besucher zwischendrin mit Kaffee und Kuchen stärken können.

Aller Voraussicht nach wird es auch im nächsten Jahr wieder einen Töpfermarkt im Dillinger Schlossgarten geben. So besteht für Interessierte aus der Region erneut die Möglichkeit, sich von der besonderen Atmosphäre im Schlossgarten einnehmen zu lassen und dabei die Töpferkunst als altes traditionelles Handwerk zu entdecken.