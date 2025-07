Kluge und kreative Sailer-Schüler sahnen ab

Seit 2010 vergibt die Studienvereinigung „Dilingana“ einen Preis für die besten Arbeiten im W-Seminar am Sailer-Gymnasium. Emily-Salome Fiedler, Sandra Reiner und Lars Schneider haben diese Einladung der Studienvereinigung angenommen und ihre Arbeiten in einer von den Oberstufenkoordinatoren Michael Kreuzer und Christian Link organisierten Veranstaltung vor der Q12 präsentiert.

Die Seminararbeiten von Emily-Salome Fiedler und Sandra Reiner, beide im Leitfach Chemie mit dem Rahmenthema „Villa Kunterbunt – wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt! Farbstoffe nach Maß“ ausgearbeitet, widmeten sich der Erforschung der Pigmentvielfalt in Natur und Kosmetikprodukten. Emily-Salome Fiedler entwickelte unter anderem eigene Kosmetikprodukte und wies so nach, dass eine Herstellung ohne giftige Substanzen möglich ist.

Sandra Reiner ließ sich von einer Studie des Pflanzenökologen Matthew Koski inspirieren, dass die UV-Pigmentierung von Blütenblättern in den letzten 60 Jahren um 2 Prozent zugenommen hat. Als Ergebnis konnte sie feststellen, dass die Farbstoffe nicht nur für eine intensive Farbe sorgen, sondern auch maßgeblich verantwortlich sind für den Schutz vor Austrocknung der Pflanze und schädlicher UV-Strahlung sowie für die Anlockung von Bestäubern.

Im Fach Englisch wagte sich Lars Schneider mit dem Thema „The Flight of Jews from National Socialism“ an einen Sachverhalt, der in der Forschung recht wenig Beachtung gefunden hatte. Er erarbeitet die Möglichkeit, die England und britische NGOs deutschstämmigen jüdischen Menschen geboten haben, um dem Terror der Nationalsozialisten zu entkommen.

Zudem legten alle Referenten einen Schwerpunkt darauf, den Schülerinnen und Schülern der Q12 Tipps und eindringliche Ratschläge für deren anstehenden Seminararbeiten mit auf den Weg zu geben. Insgesamt zeigten sich die Zuhörer vom hohen Grad des eigenständigen Arbeitens und des methodisch-wissenschaftlichen Vorgehens der Referenten beeindruckt.

