Kompanieübergabe: Das sind die neuen Chefs des Bataillons in Dillingen

Der Kompaniechef der 1. Kompanie und 5. Kompanie des Informationstechnikbataillons 292 hat gewechselt. Wer nun die Neuen auf dem Posten sind.

Die 1. Kompanie des Informationstechnikbataillons 292 in Dillingen hat einen neuen Chef. Anfang August übertrug der Kommandeur des Bataillons, Oberstleutnant Stefan Holland, die Führung von Hauptmann Mark Jungert an Hauptmann Sebastian Kühne. In einer feierlichen Zeremonie vor dem Bleichestadel in Gundelfingen, der Patengemeinde der Kompanie, empfing Hauptmann Kühne den Wimpel der Kompanie und übernahm damit die Verantwortung für mehr als 100 Soldatinnen und Soldaten. Für den 32-jährigen gebürtigen Brandenburger handelt es sich um eine Wunschverwendung, auf die er mit großer Vorfreude schaut. Zuvor war er in Großbritannien eingesetzt. Hauptmann Jungert, der die Kompanie ein halbes Jahr geführt hat, bedankte sich in seiner Rede bei den Soldatinnen und Soldaten für die vertrauensvolle und kameradschaftliche Zusammenarbeit der letzten Monate. Er verbleibt am Standort in Dillingen und wechselt in den Stab des Bataillons.

Die Bürgermeisterin der Patengemeinde Gundelfingen Miriam Gruß betonte im Bezug auf die aktuelle politische Situation in Europa die Wichtigkeit der Bundeswehr und brachte ihre Freude zum Ausdruck, die Patenschaft auch in Zukunft mit Leben zu füllen.

Hauptmann Mark Jungert, Oberstleutnant Stefan Holland und Hauptmann Sebastian Kühne (von links) bei der Übergabe der 1. Kompanie in Gundelfingen. Foto: Christian Ahlgrimm , Bundeswehr

Auch bei der 5. Kompanie des Informationstechnikbataillons 292 in Dillingen gab es einen Führungswechsel. Hauptmann Rainer Schünke ist der neue Chef und übernimmt das Kommando von Major Christopher Görtler. Bei strahlendem Sonnenschein übergab der Kommandeur des Informationstechnikbataillons 292, Oberstleutnant Stefan Holland, das Kommando über die 5. Kompanie von Major Christopher Görtler an seinen Nachfolger Hauptmann Rainer Schünke. Der Kommandeur des Informationstechnikbataillons 292 dankte Major Görtler für seinen Dienst und wünschte Hauptmann Schünke viel Erfolg bei der Führung einer der leistungsstärksten Kompanien seines Bataillons.

Als Gastredner sprach der Bürgermeister der Stadt Wertingen Willy Lehmeier. Dieser stellte in seiner Rede die Wichtigkeit der gelebten Patenschaft der Stadt Wertingen mit der 5. Kompanie und die Bedeutung der Bundeswehr in einer sich wandelnden Welt heraus. Der Auftrag der 5. Kompanie besteht in der Erstanbindung von Bundeswehrkräften im Auslandseinsatz durch Satellitenkommunikationsmittel und der Bereitstellung von Funknetzen für Feldlager im Einsatzland. (AZ)