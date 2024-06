Konzert in Dillingen: Brahms und Beethoven versus Ballfieber

Die Orchestervereinigung Dillingen lädt am Samstag zum Sommerkonzert in den Stadtsaal. Auf dem Programm steht unter anderem Beethovens Klavierkonzert in C-Dur.

Spätestens, wenn sich am nächsten Freitag die deutsche und die schottische Nationalmannschaft zum Eröffnungsspiel der EM 2024 gegenüberstehen, bricht vermutlich das kollektive Fußballfieber im Land aus. Der Dillinger Stadtsaal wird dann für das Public Viewing geöffnet. Allen Fans ist ein schönes und friedliches Turnier zu wünschen, das positive Stimmung und viel Spielfreude vermittelt.

Spielfreude in Reinstform erwartet die Besucherinnen und Besucher auch am darauffolgenden Tag – am Samstag, 15. Juni, im Stadtsaal. Dann allerdings können sich all diejenigen auf einen schönen Abend freuen, die lieber Beethoven und Brahms statt Ballfieber erleben möchten. Die Orchestervereinigung Dillingen unter ihrem Spielleiter Ludwig Hornung lädt mit einem schönen Programm zum traditionellen Sommerkonzert. Beginn ist um 20 Uhr.

Bereits der Beginn der Brahms-Symphonie ist außergewöhnlich

Mit Johannes Brahms (1833-1897) und seiner Symphonie Nr. 1 wagt sich das Orchester an einen Komponisten, der schon lange nicht mehr gespielt wurde – „sicherlich auch aufgrund der musikalischen und technischen Anforderungen, die diese Musik an die Ausführenden stellt“, verrät Stephan Gierer, Vorsitzender der OVD Dillingen, im Programmheft. An dem Werk arbeitete der Komponist 14 Jahre lang, bereits der Beginn ist außergewöhnlich. „Ein erster Symphoniesatz mit kühnem Anfang. Das ist nun etwas stark, aber ich habe mich sehr schnell daran gewöhnt“, resümierte der Geiger Joseph Joachim im Jahr 1862.

Pianist Günther Englert spielt Beethoven

Neben der Brahms-Symphonie kommt beim Sommerkonzert das erste Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven (1770-1827) zur Aufführung mit Günther Englert als Solist am Flügel. Das Klavierkonzert in C-Dur beginnt mit einem stilisierten Marsch, wie man es auch bei Mozart oft findet. Doch auch Beethovens Unterricht bei Joseph Haydn hinterließ hier wohl Spuren – oder wie Beethovens Förderer Graf Waldstein es ausdrückte: „Durch ununterbrochenen Fleiß erhalten Sie: Mozart’s Geist aus Haydens Händen“. Beethoven verwendet in diesem Konzert erstmals Pauken, Klarinetten und Trompeten in der Besetzung des Orchesters.

Die drei Sätze des populären Werks gestalten sich ganz unterschiedlich. Der erste Satz (Allegro con brio) ist groß und gestaltenreich angelegt mit vielfältig auftrumpfenden Fanfaren, überraschenden Modulationen und einem melodiösem Figurenwerk sowie theatralisch inszenierten Steigerungen in der Solostimme. Im innigen Largo entspinnen sich zarte Dialoge zwischen Klavier und besonders der lyrisch singenden Klarinette, bevor das Rondo (Allegro scherzando) humoristische Widerborstigkeit und ausgelassene Freude vereint, wobei auch ein charakteristisches a-moll-Couplet „all’ungherese“ tänzerischen Zunder aus der Puszta versprüht (nach Walter Weidringer). Das Publikum erwartet somit ein Programm, das an Emotionen und Spannung ohne Zweifel mit einem Fußballabend konkurrieren kann. So kommt an diesem Wochenende jeder auf seine Kosten.

Zahlreiche Auftritte im Konzertleben der Region

Seinen ersten Klavierunterricht erhielt Günther Englert im Alter von sieben Jahren in Dillingen. Ebenfalls schon in jungen Jahren erweiterte sich sein musikalisches Interesse zur Orgel hin, sodass er sowohl die D-Prüfung in Neu-Ulm als auch die C-Prüfung in Bayreuth ablegte. Danach wandte er sich wieder stärker dem Klavier zu, was sich in zahlreichen Auftritten im Konzertleben der Region als Solist, Duo-Partner und Kammermusiker widerspiegelt. Seit dem Jahr 2000 ist Günther Englert ehrenamtlich als zweiter Vorsitzender der Orchestervereinigung Dillingen tätig. Aus dem Kontakt zu deren Dirigenten und ehemaligem Konzertmeister der Augsburger Philharmoniker Ludwig Hornung entwickelte sich die Idee, Kammermusik mit Klavier in verschiedenen Formationen zu verwirklichen. Inzwischen ist daraus ein regelmäßiges Konzertieren im ganzen schwäbischen Raum entstanden.

Karten gibt es im Vorverkauf im Bürgerbüro Dillingen und an der Abendkasse.