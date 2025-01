Konzert in Dillingen: Eine musikalische Ode an die Schöpfung

„Das gerade begonnene Jahr wird für jeden von uns in gewisser Weise herausfordernd werden. Grund genug, es mit einem Dank beginnen zu lassen. Unser Dank gilt allem voran der Schöpfung“ – mit diesen Worten fasste Sopranistin Miriam Galonska zusammen, was vorher anschließend auf der Bühne im Festsaal im Dillinger Schloss zu hören und zu sehen war. Ein musikalischer Dank und eine tiefe Verbeugung vor der Natur und der ganzen Schöpfung, ausgeführt von vier Musizierenden, die mit der Intensität und Qualität ihres Vortrags für höchste Begeisterung beim Publikum sorgten. Sopranistin Galonska, Barbara Bartmann am Cembalo, Friederike Arnholdt am Violoncello und Alexander Möck an der Violine boten ein kammermusikalisches Highlight zum Jahresbeginn. Ermöglicht wurde das Konzert vom Kulturring der Stadt Dillingen sowie Sponsoren aus der regionalen Wirtschaft.

