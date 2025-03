Kreisjugendring freut sich auf neue Schutzhütte fürs Zeltlager

Die Frühjahrsvollversammlung des Kreisjugendrings Dillingen fand Ende März im großen Sitzungssaal des Landratsamts statt. Jonas Schweikhardt, der bisherige Vorsitzende, leitete die Versammlung und ging im Arbeitsbericht 2024 auf die Schwerpunkte der Vorstandschaft im vergangenen Jahr ein. Im Anschluss berichteten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle sowie der Jugendpflege Wertingen über die wichtigsten Veranstaltungen des Jahres 2024. Nach dem Arbeitsbericht hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Vollversammlung die Möglichkeit, ihr Wissen im Quiz „Wie tickt die Jugend?“ zu testen und erhielten dabei einen kurzen Einblick in aktuelle Jugendstudien und deren Inhalte. Anschließend wurde die Planung des Schutzhauses auf dem Jugendzeltplatz am Michelsberg in einem Online-Meeting von Architekturstudentin Hannah Gumpp präsentiert. Sie hat den Entwurf gemeinsam mit ihrem Kommilitonen Stefan Pielmeier erarbeitet – die Planung ist Teil einer gemeinsamen Projektarbeit im Rahmen ihres Masterstudiums. Der Vorsitzende dankte dem anwesenden Landrat Markus Müller herzlich für seine Unterstützung und die entscheidende Vermittlung des Kontakts zu Alexander Gumpp, dem aktuellen Präsidenten des Rotary Clubs Dillingen. Unter dessen Leitung soll das Schutzhaus in den kommenden Monaten entstehen und den zahlreichen Jugendgruppen künftig als sicherer Rückzugsort bei schlechtem Wetter dienen. Nach der Vorstellung der Jahresrechnung und der Entlastung des Vorstandes wurde ein neues Vorstandsteam gewählt. Jonas Schweikhardt wurde für weitere zwei Jahre als Vorsitzender bestätigt. Als neuer stellvertretender Vorsitzender fungiert Kilian Gumpp. Jasmin Schmied, Sebastian Schmied, Cedric Seybold, Veronika Loos und Leonie Bürkner ergänzen das Team als weitere Mitglieder der Vorstandschaft.

