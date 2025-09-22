Icon Menü
Dillingen: Kripo ermittelt nach Einbruch in Dillinger Wohnheim

Dillingen

Kripo ermittelt nach Einbruch in Dillinger Wohnheim

Zwischen Freitag und Samstag stiegen Unbekannte offenbar in das Gebäude ein. Die Polizei sucht Zeugen.
Von Christina Brummer
    Ein oder mehrere Einbrecher haben sich offenbar Zutritt zu einem Dillinger Wohnheim verschafft.
    Ein oder mehrere Einbrecher haben sich offenbar Zutritt zu einem Dillinger Wohnheim verschafft. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa (Symbolbild)

    Die Dillinger Kripo bittet in einem Fall von Wohnungseinbruch um Unterstützung. Der Vorfall hat sich von Freitag, 19. September, gegen 14.15 Uhr, bis Samstag, 20. September, gegen 19.30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Wohnheim im Georg-Schmid-Ring. Der genaue Beuteschaden sowie der Sachschaden werden derzeit ermittelt. Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen wegen Einbruchs übernommen. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Dillingen unter der Telefonnummer 09071/560 entgegen. (AZ)

