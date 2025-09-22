Kripo ermittelt nach Einbruch in Dillinger Wohnheim

Die Dillinger Kripo bittet in einem Fall von Wohnungseinbruch um Unterstützung. Der Vorfall hat sich von Freitag, 19. September, gegen 14.15 Uhr, bis Samstag, 20. September, gegen 19.30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Wohnheim im Georg-Schmid-Ring. Der genaue Beuteschaden sowie der Sachschaden werden derzeit ermittelt. Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen wegen Einbruchs übernommen. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Dillingen unter der Telefonnummer 09071/560 entgegen. (AZ)

