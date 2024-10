Künstlerin stellt in Sparkasse aus

Durch die Welt der Farben, Stück für Stück zurück ins Leben – Mit dieser Aussage fasst die Dillinger Autodidaktin der Malerei, Indra Lössl, zusammen, welche Wege sie beschritten hat, um aus schweren Krankheiten heraus ins Leben zurückzufinden. Nachdem sie einsehen musste, dass ihr der Rückweg in das Arbeitsleben verschlossen sein werde, startete sie in Ulm den Weg mittels Weiterbildung zur Kunsttherapeutin. Ein Wendepunkt ihres Lebens. Dieses Zurück ins Leben begann vor rund zweieinhalb Jahren, berichtet Indra Lössl. Dabei interessieren sie besonders die vielen Techniken der Malerei, von denen sie noch viele erlernen möchte. Bei den Farben male sie gerne mit Gewürzen, berichtet die Künstlerin, so seien etwa Rote-Beete-Pulver mit Binder unglaublich intensiv, ebenso Kurkuma. Oder etwa mit Marmormehl und Sumpfkalk der Bildoberfläche eine ganz besondere Struktur verleihen. Die Ausstellung dieses farblichen Innenlebens von Indra Lössel startet am 5. November ab 11 Uhr in der Schalterhalle der Sparkasse in Dillingen und endet am 26. November. In dieser Zeit werde auch das Schaufenster der Sparkasse in der Lammstraße immer wieder mit neuen Bildern verschönert. (HOW)

