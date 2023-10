Kunde täuscht Brillenkauf vor und zieht Dillinger Optiker über den Tisch

Ein Mann gaukelte einem Dillinger Optiker vor, dass er eine Brille kaufen wolle. Dann ist der vermeintliche Kunde geflüchtet.

Eine männliche Person ist am Dienstagabend in ein Optikergeschäft in Dillingen gewesen und gab vor, eine Brille kaufen zu wollen. Als sich der Optiker während der vermeintlichen Kundenberatung kurz umdrehte, um etwas nachzuschauen, nahm der unbekannte Täter dessen auf dem Tresen abgelegte Geldbörse an sich und verließ fluchtartig das Geschäft.

Bei der anschließenden Anzeigenaufnahme durch die hinzugerufene Streife der Dillinger Polizei gab der Geschädigte den Beuteschaden mit 300 Euro an. (AZ)