Kurzarbeit: Dillinger Geschirrspüler-Werk führt Vier-Tage-Woche bis Juni ein

Im Herbst noch war die Prognose im Dillinger Geschirrspüler-Werk optimistisch. Während andere Unternehmen in der Region eine Verschlechterung ihrer wirtschaftlichen Lage befürchteten, ging Claus Köther, Standortleiter der BSH Hausgeräte GmbH in Dillingen, davon aus, dass auch in diesem Jahr etwa 2,5 Millionen Geschirrspüler in der Kreisstadt von den Bändern rollen werden. Die Haushaltsgeräte-Branche gehörte, wie diese Woche bei der Pressekonferenz des BSH-Konzerns in München bestätigt wurde, zu den Gewinnern der Corona-Pandemie. Denn die Menschen entdeckten in den Jahren 2020 und 2021 ihr Zuhause neu. Küchen wurden neu gekauft, und damit stieg auch der Absatz von elektrischen Geräten wie Geschirrspülern. Die BSH-Hausgeräte verzeichnete 2022 trotz Teilemangels das dritte Rekordjahr in Folge, der Umsatz des Konzerns kletterte noch einmal um 2,5 Prozent auf 15,9 Milliarden Euro.

Noch im November 2022 berichtete unsere Redaktion, dass es bei der BSH Hausgeräte in Dillingen richtig rund läuft. Anfang März meldete aber das Geschirrspüler-Werk, dass die hohe Nachfrage nach den Geräten eine Delle bekommen habe. "Aufgrund des spürbar reduzierten Kaufverhaltens in allen für Dillingen relevanten Märkten, ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine, die steigenden Energiepreise und die Inflation, mussten wir die Absatzerwartungen bei Geschirrspülern für die kommenden Monate nach unten korrigieren", teilte das Unternehmen mit. Die Bänder in der Produktion im Dillinger Werk mit seinen etwa 2800 Mitarbeitenden standen deshalb tageweise still.

BSH in Dillingen hat rückwirkend von Anfang März bis Ende Juni Kurzarbeit beantragt

Damit die Lager nicht überlaufen, beantragte BSH für Beschäftigte des Dillinger Standorts deshalb rückwirkend von Anfang März bis Ende Juni Kurzarbeit. Mitarbeitende haben derzeit nach einer Vier-Tage-Woche am Freitag frei. In der Woche nach Ostern wird die Produktion nach Informationen unserer Redaktion zudem eine Woche stillstehen.

Claus Köther ist Standortleiter im Dillinger Geschrirrspüler-Werk. Foto: Berthold Veh (Archivbild)

Die Mitarbeitenden wurden am Donnerstag in einer Betriebsversammlung detailliert über die Kurzarbeit informiert. BSH-Sprecherin Eva Bauerschmidt sagt: "Die Betriebsversammlung hat gezeigt, dass die Akzeptanz der Kurzarbeit als notwendiges Instrument der Arbeitsplatzsicherung bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Standorts gegeben ist." Bis Ende Juni werde mit der Vier-Tage-Woche geplant. "Wir rechnen in der zweiten Jahreshälfte mit einem Hochlauf der Produktion", informiert Bauerschmidt.

Kurzarbeit bei BSH: "Beschäftigte und Firmenleitung in Dillingen ziehen an einem Strang"

Die Mitarbeitenden im Dillinger Geschirrspüler-Werk stehen nach Informationen unserer Redaktion voll hinter der Geschäftsleitung. Standortleiter Claus Köther habe die Entscheidung offen kommuniziert, sagt Betriebsratsvorsitzende Ingrid Eggenmüller. "Beschäftigte und Firmenleitung ziehen an einem Strang", betont Eggenmüller. Die Kurzarbeit für drei Monate werde von allen mitgetragen, es habe "keinen Aufschrei" gegeben. "Wir gehen davon aus, dass die Produktion ab Juli wieder normal läuft und wir die Kurzarbeit ab diesem Zeitpunkt nicht mehr brauchen", erläutert die Betriebsratsvorsitzende. Auch die Betriebsräte Viktoria Bicok und Werner Hafner loben die Kommunikation des Standortleiters Claus Köther. "Er ist sehr bestrebt, dass die Mitarbeitenden auf dem Weg mitgenommen werden", sagt Bicok. Kündigungen beim Stammpersonal und auch bei Leiharbeitern und Leiharbeiterinnen hätten vermieden werden können.

Werner Hafner informiert, dass "extrem viele" Beschäftigte die Betriebsversammlung verfolgt haben. Sie sei auch gestreamt worden, teilt Hafner mit, der auch DGB-Kreisvorsitzender ist. So konnten Mitarbeitende die Aussprache nicht nur vor Ort in der Kantine, sondern auch an ihren Bildschirmen verfolgen. 90 Prozent der Fragen hätten bereits geklärt werden können. Hafner sagt: "Wir hoffen, dass die Produktion ab Juli wieder auf normalem Niveau läuft."