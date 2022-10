Laienschauspieler Helmut Weiß nimmt Abschied vom Abschied

Der Dillinger kann die Auftritte auf der Bühne doch nicht lassen. Die Vhs-Theatergruppe Lampenfieber übergibt eine Spende an die Kartei der Not.

Helmut Weiß ist sozusagen der Frontmann der Dillinger Vhs-Theatergruppe Lampenfieber. Im Februar hatte der 75-Jährige, der auch im Lauinger Stadeltheater aktiv ist, seinen Abschied von der Bühne angekündigt. Mit der Vhs-Theatergruppe spielte Weiß vermeintlich zum letzten Mal in der Nestroy-Posse „Der Zerrissene“. Die Akteure um Regisseurin Judith Scherer wurden bei ihren Auftritten gefeiert. Und die Zuschauer und Zuschauerinnen hatten nicht nur Spaß, denn sie taten auch Gutes: Ein Euro pro Eintrittskarte ging an die Kartei der Not. Insgesamt kamen so 610 Euro für das Leserhilfswerk unserer Zeitung zusammen.

Auch Oberbürgermeister Frank Kunz würdigt das Engagement der Akteure

Helmut Weiß und Judith Scherer übergaben die Spende jetzt im Großen Sitzungssaal des Dillinger Rathauses an DZ/WZ-Redaktionsleiter Berthold Veh, der den Schauspielern und Schauspielerinnen herzlich für ihren Einsatz zugunsten der Kartei dankte. Oberbürgermeister Frank Kunz würdigte ebenfalls das Engagement der Akteure und Akteurinnen für die gute Sache.

Einer hat nun eine Wette gewonnen

Ein Freund von Helmut Weiß hat nun eine Wette gewonnen. Denn der hatte darauf gewettet, dass Weiß nicht in den Theater-Ruhestand treten würde. Und in der Tat, der Dillinger kann die Bühne nicht lassen. "Ich gehe in die Verlängerung", sagt der Laienschauspieler, der in den vergangenen 34 Jahren etwa 400 Mal auf der Bühne stand. Die nächste Aufführung der Vhs-Theatergruppe hat Regisseurin Judith Scherer bereits in Planung. 2023 wird die Komödie "Residenz Schloss & Riegel" von Winnie Abel gespielt. "Es muss etwas Lustiges sein", verraten Scherer und Weiß. Das Publikum stehe auf heitere Stücke.

