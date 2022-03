Lampenfieber-Ensemble in Dillingen spielt „Der Zerrissene“ in Dillingen

Plus Das Lampenfieber-Ensemble spielt zum Abschied von Helmut Weiß.

„Und zum Bühnenabschied sollte es doch bitteschön ein Nestroy sein.“ Das Lampenfieber-Ensemble erfüllte Dillingens großem Laienschauspieler mit der Einspielung des Stücks „Der Zerrissene“, eine Posse mit Gesang in drei Akten, diesen großen Wunsch.