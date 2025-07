Feuerwerk beim Dillinger Lampionfest sorgt für Zündstoff

Es ist ein Höhepunkt des Dillinger Lampionfests: Nach dem Umzug der Kinder mit ihren Lampions wird alljährlich ein Feuerwerk im Taxispark gezündet. So auch am vergangenen Samstag. Mehr als 1000 Besucher und Besucherinnen verfolgen das farbenfrohe Spektakel. Gegen 22.30 Uhr muss allerdings die Feuerwehr eingreifen und löschen. Wie die Polizeiinspektion Dillingen mitteilt, ist der Ast eines großen Baumes in Brand geraten. Auf Facebook ist inzwischen eine Diskussion über den Vorfall entstanden.

„Warum bei der Trockenheit ein Feuerwerk?“, fragt sich ein Nutzer. Und wer genehmige so etwas? „Total verantwortungslos“ sei das. Ein anderer Kommentator weist dagegen auf das „sehr schöne“ Lampionfest hin. Das Feuerwerk sei „super“ gewesen. Und die Feuerwehr habe ja bei dem kleinen Missgeschick mit dem Löschfahrzeug bereits vor Ort bereitgestanden.

Der Ast eines großen Baums im Dillinger Taxispark geriet am Samstagabend beim Feuerwerk in Brand. Bei der großen roten Fläche handelt es sich nicht um Feuer, sondern um Lichteffekte. Foto: Karl Aumiller

Veranstalter des Lampionfests am Samstagabend sowie des Kinder- und Familienfests am Sonntag ist der Kulturring Dillingen in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsvereinigung, Image Plus und vielen weiteren Vereinen, darunter auch die Feuerwehr. Der städtische Pressesprecher Jan Koenen sagt auf Anfrage unserer Redaktion, dass es bald eine Nachbesprechung zu den Festen geben werde. „Und da werden wir auch über das Feuerwerk sprechen und überlegen, ob man in Zukunft über Alternative nachdenken muss“, kündigt Koenen an.

Pressesprecher Koenen: „Es war ein wunderschönes Fest“

Die Gewerbeaufsicht der Regierung von Schwaben ist Genehmigungsbehörde für das Feuerwerk. Und da gebe es klare Vorgaben, erklärt der Pressesprecher. Es werde eine Gefährdungsanalyse erstellt, das Feuerwerk von einem Feuerwerksmeister vorbereitet. Eine Bedingung für das Abbrennen der Feuerwerkskörper sei es, dass die Feuerwehr einsatzbereit ist. In einer Baumkrone habe „nur ein Zweig“ gebrannt, den die Feuerwehr sofort gelöscht habe. Koenen sagt zu dem Wochenende: „Es war ein wunderschönes Fest mit vielen tausend begeisterten Gästen.“

Stadtbrandinspektor: Feuerwehr was mit Löschfahrzeug vor Ort

Ähnlich analysiert Stadtbrandinspektor Markus Pfeifer die Sache. „Wir waren als Sicherheitswache mit einem Löschfahrzeug vor Ort“, betont Pfeifer. Als der Zweig zu brennen begann, sei deshalb ein schnelles Eingreifen möglich gewesen. Ob ein Feuerwerk gezündet werden darf, sei Sache der Genehmigungsbehörde. „Das Feuerwerk ist immer ein Höhepunkt des Lampionfests“, sagt Pfeifer. Auch beim Dillinger Frühling stehe die Feuerwehr als Sicherheitswache bereit, wenn das Feuerwerk am letzten Abend des Volksfests den Nachthimmel erhellt.