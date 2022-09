Landratsamt: Die Alte Post in Dillingen wird aufgestockt

Der Platz im Erweiterungsbau in Dillingen reicht dem Landratsamt nicht mehr aus. Für vier neue Büroräume werden 500.000 Euro fällig.

Das Landratsamt Dillingen braucht mehr Platz im alten Postgebäude. Bereits in den Jahren 2010 und 2011 wurde es vom Kommunalunternehmen des Landkreises denkmalschutzgerecht generalsaniert. Um genügend Platz für das Verkehrswesen, das Veterinäramt und das Staatliche Schulamt zu haben, wurden zusätzlich ein dreistöckiger Erschließungsbau und ein einstöckiger Erweiterungsbau geschaffen. Die Räume mietete der Landkreis Dillingen auf 25 Jahre an. Zwei davon wurden an Schilderpräger untervermietet. Inzwischen reicht der Platz aber nicht mehr aus.

Die Aufgaben werden ständig mehr

Ständig fallen neue Aufgaben an, wofür mehr Personal gebraucht werde, erklärte Landrat Markus Müller am Montag in der Sitzung des Kreisausschusses. Konkret geht es dabei um alle drei Bereiche des Verkehrswesens – die Führerschein- und Kfz-Zulassungsstelle sowie die Straßenverkehrsbehörde – und um das Veterinäramt. Georg Feeß und Thomas Kraus vom Landratsamt erläuterten zusammen mit Rubén Recio vom Asco-Team, wie sich das Projekt entwickelte. Inzwischen steht die Auftragsvergabe an. Schon beim damaligen Bau hätten die Planer überlegt, wie der Erweiterungsbau aufgestockt werden könnte.

Entsprechend ergab die Machbarkeitsstudie jetzt, dass maximal zwei zusätzliche Stockwerke in Holzständerbauweise möglich seien. "Das sind vier weitere Büroräume mit insgesamt 80 Quadratmetern, mehr gibt die bauliche Situation nicht her", erklärte Recio. Im Mai 2020 standen noch Kosten von 235.000 Euro im Raum. Aufgrund der angespannten Preissituation erstellte das Asco-Team im Frühjahr 2022 eine neue Kostenberechnung: rund 497.500 Euro. Inzwischen wurde der Bauantrag gestellt und genehmigt. Zwei Anläufe waren bei den Ausschreibungen nötig, um für alle Gewerke Angebote zu bekommen. Die Gesamtkosten liegen nun bei etwa 494.500 Euro.

Bürgermeisterin Katja Müller fragt, ob das Projekt zurückgestellt werden könne

Die Lauinger Bürgermeisterin und Kreisrätin Katja Müller fragte, ob es tatsächlich sinnvoll sei, für vier Büroräume rund 500.000 Euro auszugeben oder ob die Maßnahme zurückgestellt werden könne. "Wir haben erheblichen Platzbedarf", entgegnete Landrat Müller. Die Umsetzung des Projekts sei sinnvoll, ein Ausweichen auf andere Räume sei nicht möglich. Deshalb beauftragte das Gremium nun das Kommunalunternehmen mit der Aufstockung des Anbaus und stimmte der Anmietung der neuen Räume über einen Zeitraum von 25 Jahren zu. Der Bau soll am 4. Oktober starten und innerhalb von acht Monaten, also Ende Mai 2023, fertiggestellt werden.

