Lastwagen in Dillingen beschädigt: Wer hat sich am Lkw zu schaffen gemacht?

Die Dillinger Polizei sucht Zeugen: Unbekannte haben sich an einem Lastwagen in Dillingen zu schaffen gemacht.

Gegen 4.30 Uhr, in der Nacht von Sonntag auf Montag, bemerkte der Fahrer eines Lkw, der in der Josef-Krätz-Straße geparkt war, bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug Beschädigungen an Fahrer- und Beifahrertür. Offenbar hatte ein bislang unbekannter Täter im angegebenen Zeitraum erfolglos versucht, sich Zugang zum Fahrzeug zu verschaffen.

Eine hinzugezogene Streife der Dillinger Polizei leitete Ermittlungen wegen Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug und des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug gegen unbekannt ein. Zeugen des Vorfalls können sich telefonisch unter 09071/560 bei der Dillinger Polizei zu melden. (AZ)