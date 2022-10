Handtasche verschwindet aus Einkaufswagen in Dillinger Geschäft

Die Tasche taucht in einem anderen Laden wieder auf. In Laugna deuten Spuren auf einen versuchten Einbruch hin.

Unbekannte versuchten vermutlich, in eine Wohnung in Laugna einzubrechen, was laut Polizei allerdings nicht gelang. Dagegen machte jemand Beute in einem Verbrauchermarkt in Dillingen. Er oder sie entwendete Geld aus der Handtasche einer 85-jährigen Frau.

Frau erstattet Anzeige bei Dillinger Polizei

Wie die Polizei mitteilt, war die 85-Jährige, die aus dem Raum Dillingen kommet, am Donnerstagabend gegen 19 Uhr beim Einkaufen im einem großen Verbrauchermarkt in der Johannes-Scheiffele-Straße. Im Kassenbereich wurde ihre Handtasche, die sie im Einkaufswagen liegen hatte, entwendet. Die Geschädigte bemerkte das Fehlen erst zu Hause und erstattete am folgenden Tag Anzeige bei der Polizei. Während sich die 85-jährige noch auf der Polizeiinspektion befand, meldete sich eine Mitarbeiterin eines Geschäftes aus der Hausener Straße, dass dort die abhandengekommene Handtasche aufgefunden wurde. Eine Nachschau ergab, dass aus der Tasche Bargeld in Höhe von 50,00 Euro entwendet wurde. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 09071/56-0.

Verdächtige Hebelspuren an Haus in Laugna

Auf einen versuchten Wohnungseinbruch deuten verdächtige Hebelspuren hin, die ein 20-Jähriger am Freitag an seiner Haustüre in der Hauptstraße in Laugna entdeckte. Der oder die unbekannten Täter konnten laut Polizeiangaben nicht in die Wohnung gelangen. Der Tatzeitraum dürfte zwischen Donnerstag, 21 Uhr, und Freitag, 14.30 gelegen haben. Es wird von einem Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro ausgegangen. (AZ)

Zeugenhinweise erbittet die Polizei sowohl bei dem Handtaschendiebstahl als auch zu dem versuchten Einbruch unter der Rufnummer 09071/56-0.