Achtjährige Fahrradfahrerin verletzt sich nach Unfall in Dillingen

Das Mädchen ist auf dem Radweg unterwegs, eine Autofahrerin sieht sie nicht. Auch in Lauingen verletzt sich eine Frau nach einem Unfall.

Leichte Verletzungen erlitt ein achtjähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochvormittag in Dillingen ereignete. Gegen 11.30 Uhr wollte eine 30-jährige Opelfahrerin aus einem Parkplatz in die Donauwörther Straße einfahren. Sie kollidierte mit der Achtjährigen, die mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg in Richtung „Große Kreuzung“ unterwegs war. Eine ambulante Behandlung vor Ort war nicht erforderlich. An Auto und Fahrrad entstand ein Gesamtschaden von etwa 3.250 Euro.

Mit dem Krankenwagen nach Günzburg

Ebenfalls leicht verletzt wurde eine 32-Jährige bei einem Verkehrsunfall in Lauingen. Gegen 13.45 Uhr war die 32-Jährige mit ihrem Fahrrad auf der St.-Martin-Straße unterwegs. Aufgrund der engen Fahrbahn und weil ihr ein Kraftfahrzeug entgegenkam, wollte sie zur Seite ausweichen. Dabei stürzte die Frau alleinbeteiligt von ihrem Fahrrad und musste mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Günzburg gefahren werden. (pol)

