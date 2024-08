Ärger über Gegenverkehr auf Radwegen zwischen Dillingen und Lauingen

Die Lauingerin Christa Steber fährt in fortgeschrittenem Alter noch gerne Fahrrad. „Das macht mir große Freude“, sagt die 80-Jährige. Diese Freude werde allerdings immer wieder getrübt, wenn sie auf dem Radweg von Dillingen in Richtung Lauingen unterwegs sei. „Weil mir ständig Radfahrer und Radfahrerinnen entgegenkommen, fühle ich mich unsicher und muss wiederholt absteigen“, schreibt Steber unserer Redaktion. Deshalb spreche sie mitunter Radler an und ernte dabei „meist ablehnende, manchmal auch beleidigende Gesten“.

An der alten B16 zwischen Dillingen und Lauingen gibt es Radwege auf beiden Seiten der Straße. „Nach Auskunft der Polizei soll der Radweg in Richtung Dillingen von Lauingen aus auf der rechten Seite und von Dillingen nach Lauingen wieder auf der rechten Seite befahren werden“, schreibt Steber. Ein junger Mann, der ihr jüngst auf dem Radweg entgegenkam, habe ihr aber zu verstehen gegeben, dass er den Radweg ordnungsgemäß nutze. Vor der Lauinger Aral-Tankstelle seien zwei Pfeile in Richtung Dillingen aufgezeichnet. Und die Radweg-Unterführung auf der südlichen Seite der alten B16 sei ebenfalls durch eine Linie getrennt. Was wiederum bedeute, dass Gegenverkehr auf dieser Radwegseite erlaubt sei. „Woran soll man sich nun halten?“, fragt Christa Steber.

„Umsichtig fahren und aufeinander aufpassen“

Der Leiter des Tiefbauamts am Dillinger Landratsamt schafft auf Anfrage unserer Redaktion Klarheit. „Es darf auf beiden Radwegen in beide Richtungen gefahren werden“, sagt Roman Bauer. Und da müssten Radler und Radlerinnen in Kauf nehmen, dass ihnen jemand entgegenkommen könne. Bauer empfiehlt grundsätzlich, „umsichtig zu fahren und aufeinander aufzupassen“.