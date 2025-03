Der Knall der explodierenden Lauinger Donaubrücke war in Dillingen zu hören

Die zwölfjährige Hildegard Gütinger, damals noch Urban, sitzt am 22. April 1945 mit ihrer Schwester in der Basilika St. Peter in Dillingen. „Plötzlich drehte sich der Pfarrer gegen 11 Uhr zu uns um. Er sagte, dass die Amerikaner kommen“, erzählt die heute 92-Jährige. Die Aussage des Geistlichen während des Gottesdienstes habe die Menschen damals in Panik versetzt, so die Dillingerin fast 80 Jahre später. „Dann gab es einen großen Knall – die Lauinger Donaubrücke ist explodiert.“ Schuld daran trugen aber nicht die Amerikaner, sondern die deutschen Soldaten, die das Vorankommen der alliierten Streitkräfte verzögern wollten. Gütinger rannte mit ihrer Schwester nach Hause, zu dieser Zeit wohnte sie am Fischerberg in Dillingen.

Auf dem Weg entdeckte das Geschwisterpaar die ersten Panzer, die über die Wiesen rollten. Von der Kapuzinerstraße her hörten sie auf dem Heimweg Schüsse. Zwei Panzersperren in der Donaustraße „wurden von den Fahrzeugen weggeschoben, als wäre es nichts“. Daheim angekommen „hatten wir Angst und sind einfach dagehockt“, so Gütinger. Ein Mann aus ihrer Nachbarschaft sei damals ein sogenannter „Schwarzhörer“ gewesen und habe vom Plan der Nazis erfahren, auch die Dillinger Donaubrücke zu sprengen. Er habe ihnen gesagt, „alle müssen weg“. „Wir waren acht Kinder und unser Vater war herzkrank“, so Gütinger. Die Kleinsten wurden „ins Wägele gepackt“, dann ging es für die Familie „in einer mondhellen Nacht“ ins Gebüsch des Auwalds. „Ich weiß nicht, wie lang wir da waren.“ Die Bombe explodierte allerdings nicht. Also ging es für sie wieder zurück nach Hause.

Die amerikanischen Soldaten haben in Dillingen Süßigkeiten verteilt

In den darauffolgenden Tagen machte Gütinger weitere Erfahrungen mit den Streitkräften der Alliierten. In der Schützenstraße etwa habe sie einmal Panzer stehen sehen, „da sind Kinder herumgehüpft und die Amerikaner haben Süßigkeiten verteilt“. Allgemein hätten sich die Soldaten gegenüber der Zivilbevölkerung nicht schlecht verhalten, erzählt die 92-Jährige. Starke Einschränkungen habe ihre Familie dennoch hinnehmen müssen. Die erste Kampftruppe habe ihr Haus beschlagnahmt, „innerhalb von drei Stunden mussten wir gehen“, erinnert sich die Dillingerin.

Denn die Amerikaner funktionierten das Gebäude zu einer Funkstation um. „Die ganze Wiese stand mit Militärfahrzeugen voll.“ Der Besitzer eines großen Bauernhofs in der Nachbarschaft habe seinen Stadel bereitstellen müssen, „da kamen die Toten rein“. Die damals Zwölfjährige und ihre Familie kamen in einem Dachboden in der Schützenstraße unter. „Wie lange die Amerikaner im Haus waren, kann ich nicht mehr genau sagen“. Aber es waren mindestens vier Wochen“, so Gütinger. Ihre Tiere zu versorgen und das Haus instand zu halten, sei ihnen aber weiterhin möglich gewesen. Als die erste Kampftruppe wieder abgezogen war, konnte die Familie wieder zurückkehren.

Die Schule fiel in Dillingen um das Ende des zweiten Weltkriegs oft aus

„1945 gab es andauernd Alarme.“ Irgendwann habe gar keine Schule mehr stattgefunden. Gütinger erinnert sich auch an eine weitere ungewöhnliche Nacht um das Kriegsende. Wie so oft verbrachte sie die Nacht im Keller. „Das war furchtbar mit dem Schießen.“ Plötzlich habe es an der Kellertür geklopft. Ihr Vater habe vorsichtig geöffnet. Deutsche Soldaten waren per Güterzug nach Dillingen gekommen, hätten eigentlich kämpfen sollen. Zwei davon standen nun vor ihnen und suchten Unterschlupf – den sie gewährten. „Einer davon ist noch einmal raus und wollte seine Sachen holen, aber der ist nicht mehr zurückgekommen“, so Gütinger.

Der andere sei länger geblieben, „er hat bis zum Sommer bei uns in der Gärtnerei gearbeitet“. Irgendwann habe er sich allerdings mit der Kleidung von Gütingers Vater aus dem Staub gemacht. Zu dieser Zeit waren die beiden Kasernen in Dillingen menschenleer, erzählt die 92-Jährige. Wie viele andere sah sie darin eine Chance, sich auszustatten. „Es hatte ja niemand was“. Deshalb hieß es: „Zucker holen wir aus der oberen Kaserne, Löffel aus der unteren. Denn Messer und Gabeln waren schon weg. Ich war neugierig. Wenn es was Interessantes gab, war ich immer da.“

Dieser Artikel ist Teil unseres Projekts „Zeitzeugen“. Zum 80. Jahrestag sammeln die Redaktionen von Donau Zeitung und Wertinger Zeitung Erinnerungen an das Ende des Zweiten Weltkriegs im Landkreis Dillingen.