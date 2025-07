Diebe haben es auf Imbissläden in Dillingen und Lauingen abgesehen

Auf Imbissläden in Dillingen und Lauingen hatten es Einbrecher in der Nacht auf Montag abgesehen. In Dillingen drangen Unbekannte im Zeitraum zwischen Sonntag, 20. Juli, 20 Uhr, und Montag, 21. Juli, 8.30 Uhr, gewaltsam in einen Imbissladen im Georg-Schmid-Ring ein. Die Täter stahlen einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag. Auch der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 1000 Euro geschätzt. Ähnlich ging es zwischen Sonntag, 22.30 Uhr, und Montag, 8 Uhr, einem Imbissladen in der Brüderstraße in Lauingen. Auch dort wurde eingebrochen, ein niedriger dreistelliger Geldbetrag gestohlen und der Schaden liegt laut Polizei bei rund 1000 Euro. In beiden Fällen ermittelt die Polizei Dillingen wegen besonders schwerem Diebstahl und bittet unter Telefon 09071/560 um Hinweise. (AZ)

