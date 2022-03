Dillinger Polizei sucht Zeugen für zwei Unfallfluchten

In Dillingen ist ein Mofa angefahren worden, in Lauingen ein Auto. In beiden Fällen sind die Unfallverursacher davongefahren.

Die Fahrerin eines Mofas war am Dienstag in der Donauwörther Straße in Richtung Steinheim unterwegs. An der Einmündung zur Klemens-Mengele-Straße bog hinter der 17-jährigen Fahrerin ein weißer Kleinwagen mit Aalener Kennzeichen von der Donauwörther Straße nach links Klemens-Mengele-Straße ab, der dabei das Mofa am Auspuff streifte. Die Mofa-Fahrerin konnte grade noch einen Sturz verhindern, der Fahrer des weißen Kleinwagens setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Mofa entstand ein Sachschaden von 200 Euro.

Pkw angefahren und geflüchtet

Zwischen 9.40 und 16 Uhr wurde ein weißer VW Golf GTE, der an der E-Ladesäule am Wittelsbacher Platz in Lauingen abgestellt war, von einem bislang unbekannten Fahrzeug an der Frontstoßstange angefahren und beschädigt. Auch hier flüchtete der Verursacher, ohne den Schaden zu melden. Die Höhe des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet in allen Fällen unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (pol)

