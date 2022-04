DSDL kämpft immer noch mit den Folgen des Cyber-Angriffs

Auch Tage nach dem Cyber-Angriff auf die Donaustadtwerke Dillingen-Lauingen (DSDL) kämpft das Unternehmen noch mit den Folgen.

Nach der Cyber-Attacke auf die Donau-Stadtwerke Dillingen – Lauingen am Ostermontag, wird weiter mit Hochdruck an der Lösung des Problems gearbeitet. Werkleiter Wolfgang Behringer betonte nochmals, dass die Versorgungssicherheit der DSDL-Kunden und -Kundinnen weiterhin gewährleistet und stabil ist. „Die technischen Anlagen unserer Energieversorgung waren und sind von diesem Angriff nicht betroffen.“ Das Rechenzentrum der DSDL liege außerhalb und sei von der Attacke nicht betroffen gewesen. Das Unternehmen sei inzwischen telefonisch und per E-Mail wieder erreichbar.

Auch die übrigen Probleme bei der DSDL sollen bald behoben werden

„Nachdem unsere EDV-Systeme noch nicht wieder in Betrieb sind, können wir derzeit dennoch nur eingeschränkt arbeiten“, sagt Behringer. Dennoch sei man guter Dinge, dass auch diese Probleme zeitnah behoben sein werden. Auf der Internetseite www.dsdl.de sind weitere Informationen zu finden. (corh, pm)

