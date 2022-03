Ein Mal um den Lauinger Auwaldsee, gemeinsam statt einsam

Der Seniorenbeirat Dillingen-Lauingen bietet verschiedene Veranstaltungen an. Dazu gehört auch der Spaziergang in unterschiedlichem Tempo rund um den Auwaldsee in Lauingen. Jeweils mittwochsmorgen starten (von links) Regina Schmidt, Hund Krümel, Irmgard Pohl, Dagmar Wurst mit Dackeldame Berta und Arno Honold. Der 89-Jährige aus Haunsheim geht wie die anderen gern spazieren, ist aber bislang der einzige Mann, der regelmäßig vorbeischaut.

Foto: Cordula Homann