Für Tausende von Besuchern des Dillinger Nachtumzugs gibt es genug Kamellen

Das Faschingsfinale im Landkreis Dillingen beginnt. Lauingen lädt am Gumpigen Donnerstag zum Hexentanz, Gundelfingen zum Rathaussturm.

Andernorts beginnen die Kamellen knapp zu werden. Die Stadt Friedberg etwa konnte für den Umzug am Faschingsdienstag nur deutlich weniger Süßigkeiten besorgen als früher. Beim Dillinger Nachtumzug, der am Freitag vermutlich wieder Tausende Faschingsfreunde anlocken wird, gibt es diesen kleinen Notstand nicht. "Wir haben genug Süßigkeiten, die wir verteilen können. An den Kamellen scheitert es jedenfalls nicht", sagt der Vorsitzende der Steinheimer Faschingsfreunde, Anton Stadtrecher. Nach zwei Jahren Corona-Pause wird am morgigen Freitag in Dillingen wieder die Nacht zum Tag gemacht.

Dillinger Nachtumzug: "Wir wollen, dass die Menschen fröhlich und friedlich feiern"

Der Run auf diesen Nachtumzug, der um 19 Uhr gestartet wird, ist ungebremst. Die maximale Zahl von 120 Wagen sei längst erreicht, informiert Stadtrecher. "Wir hatten etwa 175 Anfragen", berichtet der Chef der Faschingsfreunde, der zusammen mit Stefan Bschorr den Umzug leitet. Für den Verein sei die Organisation des Gaudiwurms eine große Herausforderung. Zusammen mit THW und Feuerwehr werden etwa 200 Helfer und Helferinnen im Einsatz sein. Stadtrecher und sein Team haben einen Wunsch: "Wir wollen, dass die Menschen fröhlich und friedlich feiern", sagt der Vorsitzende. Und dies soll auch bei der Party nach dem Umzug im Zelt auf dem Festplatz im Donaupark so bleiben.

Zum Dillinger Nachtumzug werden am Freitag etwa 10.000 Menschen erwartet. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

In der Vergangenheit hatten Narren gelegentlich ziemlich über die Stränge geschlagen. Die Stadt Dillingen hat erneut eine Allgemeinverfügung für die Straßen an der Umzugsstrecke und den Festplatz erlassen. So dürfen Besucher und Besucherinnen etwa keinen Alkohol sowie keine Glasflaschen und Dosen mitbringen. Stadtrecher hofft, dass dieses Mal die pure Faschingsfreude im Vordergrund stehe. "Spaß haben, feiern und friedlich bleiben" sei das Motto. Der Präsident der Steinheimer Faschingsfreunde, Martin Stadtrecher, und Oberbürgermeister Frank Kunz werden die närrische Parade in der Kapuzinerstraße moderieren. Anton Stadtrecher hofft, dass es trocken bleibe. Die Temperaturen sollen deutlich im Plusbereich sein. Das, so Stadtrecher, seien dann ideale Voraussetzungen für die Party. "Wir rechnen mit 8000 bis 10.000 Besuchern", sagt der Steinheimer Faschingsfreunde-Vorsitzende.

Die Frühlingsfeen gewinnen am Ende beim Hexentanz in Lauingen. Foto: Karl Aumiller

Ausgelassen Fastnacht gefeiert wird bereits am Gumpigen Donnerstag vielerorts in der Region: Der ewige Kampf Frühling gegen Winter lockt jedes Jahr Tausende Zuschauerinnen und Zuschauer zum Hexentanz auf den Lauinger Marktplatz. Durch Tauziehen entscheidet sich, wer über die Jahreszeiten herrscht: Frühlingsnarren oder Winterhexen? Und sie sind nicht allein. Die ganze Stadt ist voll mit Hexen und anderen gruseligen Gestalten. Beginn des Hexentanzes ist am Donnerstag um 20 Uhr. Bereits ab 14 Uhr gibt es ein Programm für Kinder auf dem Marktplatz. Nach dem Spektakel, an dessen Ende der Winter in Form einer Hexe auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird, finden in der Stadtmitte und der Halle des TV-Lauingen Partys statt.

Vor zwei Jahren gab es den letzten Rathaussturm am Gumpigen Donnerstag in Gundelfingen. Dieses Jahr wird es das letzte Mal für Bürgermeisterin Miriam Gruß sein, die nicht mehr kandidiert.

In Gundelfingen geht es am Gumpigen Donnerstag ab 11.11 Uhr im Bleichestadel rund. Die fünf Bürgermeisterkandidaten werden sich in einem närrischen Duell beim Jubiläums-Kesselfleischessen messen, nachmittags um 16.30 Uhr kommt es zum Rathaussturm. Die Gumpenparty auf der Bleiche startet um 18.30 Uhr.

Lesen Sie dazu auch