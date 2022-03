Drei Kommunen im Kreis Dillingen gemeinsam gegen Hochwasser am Zwergbach

Dillingen, Lauingen und Haunsheim stimmen ihr Vorgehen künftig aufeinander ab. Das sind die nächsten Schritte.

Hochwasserschutz am Zwergbach nachhaltig auszubauen und zu stärken – das ist das Ziel, das sich Dillingen, Haunsheim und Lauingen gemeinsam gesetzt haben. Ende vergangenen Jahres kamen die Gremien der drei Kommunen in mehreren gemeinsamen Sitzungen überein, miteinander ein integrales Hochwasserschutzkonzept zu erarbeiten. Auf diese Weise sollen die Folgen eines möglichen hundertjährlichen Hochwassers so weit wie möglich abgefangen werden. Schäden am Leben, der Gesundheit und dem Eigentum der Bürgerinnen und Bürger wollen die drei Partner so minimieren.

Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller, Haunsheims Bürgermeister Christoph Mettel und Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz machten in den Sitzungen ebenso wie in ihrem Presse-Statement deutlich: „Wir wollen geschlossen und interkommunal das wichtige Thema Hochwasserschutz in Angriff nehmen. Und durch unsere Zusammenarbeit das Maximum an technischen und finanziellen Synergieeffekten ausschöpfen.“

Christoph Mettel, Katja Müller und Frank Kunz (von links) unterzeichnen die Zweckvereinbarung zum gemeinsamen Hochwasserschutz. Foto: Jan Koenen/Stadt Dillingen

Rückhaltebecken und Deichanlagen am Zwergbach

Die Maßnahmen sollen sowohl effektiven als auch effizienten Hochwasserschutz bieten – dies gelinge etwa durch Schutzmaßnahmen wie miteinander kombinierte Rückhaltebecken oder Deichanlagen.

Die drei CSU-Politiker heben noch einen weiteren Vorteil des abgestimmten Vorgehens hervor: Die interkommunale Zusammenarbeit, bei der bereits bestehende Konzepte und Erhebungen der oberliegenden Gemeinden Eingang finden, bieten auch die Chance, zusätzliche Fördermittel des Freistaates zu erhalten.

70 Prozent Förderung von Bayern

Dabei handelt es sich nach den derzeitigen Förderrichtlinien um eine zusätzliche Förderung für interkommunale Zusammenarbeit in Höhe von rund zehn Prozent, weshalb mit einer Gesamtförderung von über 70 Prozent gerechnet werden kann. Bürgermeister Mettel dankt stellvertretend für seine Amtskollegen in diesem Zusammenhang Landtagsabgeordneten Georg Winter, der in München die Weichen für dieses Vorgehen gestellt und die Fördermöglichkeiten ausgelotet habe, heißt es in einer Pressemitteilung.

Kern der Zweckvereinbarung ist „die Erstellung eines Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzepts, in dessen Rahmen konkrete Maßnahmen zum Hochwasserschutz erarbeitet werden sollen“ und andererseits „die Verwirklichung der Maßnahmen, die sich aus dem nach Nr. 1 zu erstellenden Konzept ergeben“.

Ferner werden auch Regelungen zu den Mitwirkungspflichten, zur Geltungsdauer, zur Streitschlichtung und zur Finanzierung getroffen. Dabei wird unter anderem geregelt, dass die Vertragspartner die Konzepte gemeinschaftlich erarbeiten, beauftragen und auch die Kosten zu gleichen Teilen tragen werden. (pm)