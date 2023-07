In Dillingen und Lauingen kracht es gleich mehrfach

Die Dillinger Polizei meldet mehrere Unfälle, die sich an einem Tag in Dillingen und Lauingen ereignet haben. Teils ist es zu hohen Sachschäden gekommen.

Einen Verkehrsunfall mit einer Schadenshöhe von rund 4.000 Euro verursachte ein 85-jähriger Autofahrer am Donnerstagnachmittag auf der Kreisstraße DLG 7 Höhe Lauingen. Gegen 15.20 Uhr befuhr der Autofahrer die Kreisstraße zwischen Gundelfingen und Lauingen und wollte nach links in den dortigen Recyclinghof einbiegen. Er kollidierte mit dem entgegenkommenden Renault einer 57-Jährigen. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt.

Es kracht in der Großen Allee in Dillingen

Ein weiterer Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignete sich gegen 20.15 Uhr in Dillingen. Ein 18-jähriger Fahrer befuhr eine Einbahnstraße von der Bahnhofstraße kommend verbotswidrig in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Beim Ausfahren in die Große Allee stieß er mit dem Volkswagen eines 33-Jährigen zusammen, der in der Großen Allee in Richtung Donauwörther Straße gefahren war. An den Fahrzeugen entstand Unfallschaden in Höhe von circa 7.500 Euro.

Fahrradfahrer in Lauingen bleibt unverletzt

Auch in Lauingen hat es gekracht. Ein 36-jähriger Fahrer wollte am gegen 20.40 Uhr von der Lauinger Brüdestraße nach links in die Herzog-Georg-Straße einbiegen. Er nahm einem 38-jährigen Fahrradfahrer den Vorrang, der von der Albertusstraße kommend die Herzog-Georg-Straße in Richtung Brüderstraße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad. Der Fahrradfahrer blieb unverletzt, an den Unfallfahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt rund 800 Euro. (AZ)