Ladendieb verliert in Lauingen auf der Flucht seinen Ausweis

In Lauingen hat ein Ladendieb auf der Flucht den Ausweis verloren. In Dillingen flogen zwei weitere Ladendiebinnen auf.

Waren im Wert von 16 Euro wollte ein 37-Jähriger am Freitagnachmittag in Lauingen stehlen. Das teilte die Dillinger Polizei am Samstag mit. Doch der Mann wurde dabei beobachtet, wie er um 13.44 Uhr die Waren einsteckte und den Verbrauchermarkt in der Theodor-Heuss-Straße ohne zu bezahlen verließ.

Eine Zeugin spricht den Dieb an

Eine Zeugin sprach den Mann daraufhin auf dem Parkplatz an. Doch der Ladendieb setzte sich auf ein Fahrrad und floh. Allerdings verlor er dabei ausgerechnet seinen Ausweis - und schon stand die Polizei vor seiner Tür. Nun muss sich der Mann wegen Ladendiebstahls verantworten.

Ladendetektiv beobachtet Frauen beim Diebstahl

Genau wie zwei Frauen. Diese hatten sich am gleichen Tag um 16.30 Uhr mehrere Artikel eines Einkaufsmarktes in der Dillinger Johannes-Scheiffele-Straße in ihre Handtaschen gesteckt. Zuvor entfernten die beiden 30 und 32 Jahre alten Frauen aber noch die Verpackungen der Produkte. Allerdings wurden sie dabei vom Ladendieb des Marktes entdeckt. Dieser brachte den Fall zur Anzeige. (pol)

Lesen Sie dazu auch