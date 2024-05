Langfinger treiben im Kreis Dillingen ihr Unwesen

Die Polizei meldete mehrere Fälle von Ladendiebstahl. Ihn einem Fall ist ein 13-Jähriger in einem Dillinger Supermarkt erwischt worden.

Die Dillinger Polizei meldet gleich mehrere Fälle von Diebstahl im Kreis Dillingen. Der erste Ladendiebstahl ereignet sich am Freitag gegen 17 Uhr im Dillinger Rewe. Ein 13-jähriger Schüler bediente sich am Kühlregal und verstaute das Produkt unter seinem Pullover. Als er den Kassenbereich durchquert hatte, wurde er von einem Zeugen angehalten und darauf angesprochen. Der Junge wurde anschließend seiner Großmutter übergeben.. Ein weiterer Ladendiebstahl ereignete sich gegen 16 Uhr im Müller-Drogeriemarkt in Lauingen.

Parfum und Peeling-Produkte geklaut

Ein 26-Jähriger entwendete nach dem Entfernen der Diebstahlsicherung zwei Parfum-Tester im Gesamtwert von über 300 Euro. Ein anwesender Ladendetektiv bemerkte die Tat jedoch und konnte den Dieb nach Verlassen des Ladens aufhalten. Gegen den Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ein zweijähriges Hausverbot verhängt.

Ein dritter Ladendiebstahl ereignete sich ebenfalls in der Müller-Filiale in Lauingen. Eine 36-Jährige entwendete gegen 10.30 Uhr Peeling-Produkte im Wert von 19 Euro aus dem Drogeriemarkt. Obwohl sie eine erhebliche Menge Bargeld mitführte, wollte sie den Laden ohne zu bezahlen verlassen. Ein Hausverbot wurde verhängt und ein Strafverfahren eingeleitet. (AZ)