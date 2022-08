Lkw prallt in Lauingen gegen Auto: Pkw schleudert 60 Meter über die Fahrbahn

Der Fahrer eines Lkw hat in Lauingen das Auto einer 73-Jährigen übersehen. Der Wagen der Seniorin landete nach dem Aufprall an einem Laternenmast.

Zwei Unfälle, an denen Lastwagen beteiligt waren, meldet die Polizeiinspektion Dillingen. Ein 30-jähriger Autofahrer wollte am Mittwoch gegen 7.40 Uhr von der B 16 auf die Staatsstraße 2032 bei Dillingen auffahren. Dabei übersah er nach Angaben der Polizei einen querenden Sattelzug und fuhr in den Anhänger. Das Auto war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit, es entstand ein Sachschaden von etwa 8750 Euro.

73-Jährige wird vorsorglich ins Krankenhaus gebracht

Zu einem weiteren Unfall kam es gegen 13.20 Uhr in Lauingen an der Einmündung der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in die Wittislinger Straße. Dabei übersah ein 51-jähriger Fahrer eines Lkw laut Polizeibericht eine bevorrechtigte 73-jährige Autofahrerin und prallte mit dem Wagen zusammen.

Durch den Anstoß wurde das Auto fast 60 Meter weit über die Fahrbahn geschleudert. Es landete schließlich an einem Laternenmast. Am Pkw entstand ein Totalschaden von etwa 4000 Euro, an der Laterne ein Sachschaden von rund 1800 Euro. Die Autofahrerin wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. (AZ)