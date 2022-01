Dillingen/Lauingen

Mann will trotz Hausverbots in Lauinger Supermarkt

Ein 27-Jähriger ist am Freitag in einen Supermarkt in Lauingen gegangen. Doch das hätte er nicht gedurft. Dann schubste er auch noch eine Mitarbeiterin.

Obwohl ein 27-jähriger Mann Hausverbot in einem Lauinger Supermarkt hat, suchte er genau dieses Geschäft am Freitagabend auf. Wie die Dillinger Polizei weiter mitteilte, sprach eine Mitarbeiterin den Mann daraufhin an und verwies ihn des Hauses. Da schubste der Mann die Frau so stark, dass sie Schmerzen erlitt. Die hinzugezogenen Beamten der Polizeiinspektion Dillingen mussten den Mann einen Platzverweis erteilen. Nun wird gegen den 27-Jährigen wegen Hausfriedensbruchs und Körperverletzung ermittelt. 17-Jährige gegen in Dillingen aufeinander los In der Nacht von Freitag auf Samstag trafen zwei 17-Jährige in der Dillinger Kapuzinerstraße aufeinander. Mehrere Zeugen sahen, wie die beiden erst stritten und anschließend aufeinander losgingen. Hierbei wurden beide Jugendlichen leicht verletzt. Sie mussten nicht ärztlich behandelt werden. Gegen beide Kontrahenten wurde eine Strafanzeige wegen Körperverletzung erstellt. Die Dillinger Polizei geht noch den näheren Umständen des Vorfalls nach. (pol) Lesen Sie dazu auch Landkreis Donau-Ries Plus Weitere Razzia im Wemdinger Impfskandal – Verdächtiger beißt Polizisten

