Menschen im Alltag helfen, dabei Geld verdienen und ein gutes Gefühl haben

Die Seniorengemeinschaft Dillingen-Lauingen möchte sich zertifizieren lassen. So wird die Unterstützung durch die Pflegekasse möglich.

Im Haushalt zur Hand gehen, eine Kleinigkeit kochen oder Besorgungen machen, begleitende Fahrdienste übernehmen oder beim Ausfüllen von Formularen und Online-Anträgen unterstützen. Es sind die vielen kleinen Dinge im Alltag, mit denen die Seniorengemeinschaft Dillingen-Lauingen ältere Menschen ab 60 Jahren unterstützt und ihnen so ermöglicht, in den eigenen vier Wänden zu bleiben, obwohl vielleicht gesundheitlich und bewegungstechnisch nicht mehr alles so gut geht.

Zusätzlich zu ihrem bisherigen Angebot, möchte die Seniorengemeinschaft sich nun zertifizieren lassen, um vom Landesamt für Pflege eine Anerkennung für Angebot zur Unterstützung im Alltag zu erhalten. Wenn die Gemeinschaft diese Anerkennung hat, profitieren davon alle Mitglieder, die in einem Pflegegrad eingestuft sind. "Seit Januar 2017 haben alle Pflegebedürftigen der Pflegegrade 1 bis 5 bei ambulanter Pflege einen Anspruch auf Entlastungsleistungen, wenn sie zu Hause gepflegt werden", erklärt der Vorsitzende der Seniorengemeinschaft Gerhard Brecht. Den Entlastungsbeitrag in Höhe von 125 Euro monatlich bekommen die Pflegebedürftigen zusätzlich zu anderen Leistungen der Pflegeversicherung. Er dient der Erstattung von Leistungen oder Maßnahmen, die dem Betroffenen im Zusammenhang seiner Pflegesituation entstehen. Zu den erstattungsfähigen Leistungen zählen unter anderem auch "Leistungen zur Unterstützung im Alltag (§45aSGB XI)".

Eine 40-stündige Schulung ist Voraussetzung für die Anerkennung

Genau hier kommt die Seniorengemeinschaft mit ihren Angeboten ins Spiel: Haushaltsnahe Dienstleistungen, Fahr- und Alltagsbegleitung sowie Betreuungsmaßnahmen fallen darunter – genau die Aufgaben, die die Helfer der Seniorengemeinschaft übernehmen können. Voraussetzung für die Anerkennung ist, dass die Helfenden vor dem ersten Einsatz eine 40-stündige Schulung abgeschlossen haben. Die Seniorengemeinschaft bietet ihren helfenden Mitgliedern, aber auch interessierten Neumitgliedern diese Schulung jetzt an. Durchgeführt wird sie von den Malte

Gerhard Brecht ist Vorsitzender der Seniorengemeinschaft Dillingen-Lauingen.

Der "Lehrgang Helfer/-innen zur Unterstützung im Alltag nach §45a SGB XI" findet an acht Nachmittagen/Abenden zwischen 27. Juni und 20. Juli statt (jeweils Dienstag und Donnerstag). Die Kosten für die Teilnahme trägt die Seniorengemeinschaft Dillingen-Lauingen, auch alle nötigen Versicherungen sind über die Mitgliedschaft im Verein abgedeckt. "Wir möchten mit der Zertifizierung unser Angebotsspektrum erweitern und freuen uns über Bewerberinnen und Bewerber jeden Alters", sagt Gerhard Brecht.

Jeder kann sich nach seinen Fähigkeiten einbringen

Bewerben können sich alle, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und gerne etwas Sinnvolles tun möchten. "Das Schöne bei uns ist, dass sich jeder mit seinen Fähigkeiten einbringen kann. Handwerklich Begabte übernehmen kleine Reparaturen, Menschen mit grünem Daumen helfen im Garten und Organisationstalente helfen bei begleitenden Fahrten zum Arzt oder in bürokratischen Dingen", betont Brecht. Meistens ist damit nicht nur den hilfsbedürftigen Menschen geholfen, sondern auch der oder die Helfende profitiert, weil es unglaublich erfüllend sei, auf diese Weise etwas Sinnvolles zu tun, weiß der 67-Jährige.

Wer Lust hat, in seiner freien Zeit ältere Menschen zu unterstützen, ein bisschen etwas dazuverdienen möchte und bereit ist, in einer 40-stündigen Schulung alles Nötige für die Tätigkeit als "Alltagshelfer" zu erfahren, meldet sich bis spätestens 12. Mai bei der Seniorengemeinschaft Dillingen-Lauingen, Bischof-Hartmann-Ring 1, Dillingen; Telefon 09071 7286000; E-Mail: info@mfsenioren.de.