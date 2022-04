Dillingen/Lauingen

vor 17 Min.

Polizei findet nach Schlägerei in Lauingen illegale Waffen und Drogen

Am Wochenende kam es zu heftigen Schlägereien im Kreis Dillingen.

Zwischen zwei jungen Männer eskaliert es. Jede Menge Alkohol ist beim dem Vorfall in Lauingen im Spiel. Auch in einem Mehrfamilienhaus in Dillingen muss die Polizei eingreifen.

Zu einer heftigen Auseinandersetzung kam es in der Nacht auf Dienstag gegen 00.30 Uhr in einem Lauinger Wohn - und Geschäftsgebäude. Hierbei wollte ein 25-jähriger Bewohner bei seinem Nachbarn im Alkoholrausch Marihuana kaufen. Nachdem dieser aufdringlich an der Tür klopfte, kam es zu Streit mit dem Bewohner, der die Tür daraufhin wieder schloss. Der Mann musste gefesselt werden Darüber war der 25-Jährige derart aufgebracht, dass er ein großes Loch in die Tür schlug. Der 21-jährige Bewohner kam daraufhin erneut heraus und es kam zu einem Gerangel auf dem Flur. Dabei erlitt der 21-ährige leichte Verletzungen am Oberkörper, der 25-Jährige blieb unverletzt. Da der 25 Jährige während der Anzeigenaufnahme immer aggressiver wurde, musste er schließlich gefesselt werden, teilt die Polizei mit. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden außerdem bei dem 21-jährigen Geschädigten neben einem verbotenen Butterflymesser auch eine Kleinkaliberpistole und eine geringe Menge an Marihuana und Haschisch gefunden. Beide Parteien erwarten nun diverse Strafanzeigen. Mit der Faust ins Gesicht geschlagen Am Ostermontag gegen 3.30 Uhr kam es auch in einem Mehrfamilienhaus in Dillingen zu einer Auseinandersetzung nach einem vorangegangenen Streit. Hierbei schlug ein 37-Jähriger seinem 33-jährigen Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht. Bereits zuvor hatte der 37-Jährige die Wohnungstüre eingetreten. Der 33-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die im Krankenhaus Dillingen behandelt werden mussten. (pol) Lesen Sie dazu auch Lauingen 35-Jähriger bedroht einen Dillinger in Lauingen mit einem Messer

Dillingen Mit der Faust ins Gesicht: Polizei muss bei Streit in Dillingen eingreifen

Dillingen Mann schießt illegal mit Waffe auf einem Grundstück in Dillingen

Themen folgen