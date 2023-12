Polizei sucht Zeugen für zwei Unfälle im Landkreis Dillingen

In Dillingen und Lauingen haben Unbekannte an Autos Schäden hinterlassen - und sind dann geflüchtet.

Die Dillinger Polizei meldet zwei Unfallfluchten. Eine hat sich am 1. Dezember zwischen 17.35 und 17.50 Uhr ereignet. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr gegen einen grauen Mazda 3, der auf einem Kundenparkplatz in der Johannes-Scheiffele-Straße in Dillingen geparkt war. Dabei wurde die linke Seite der Heckstoßstange am Mazda beschädigt, die Schadenshöhe beläuft sich auf ungefähr 1.500 Euro. Der unbekannte Fahrzeuglenker entfernte sich nach der Karambolage unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Bei seinem Wagen könnte es sich um einen schwarzen Volvo handeln.

Auch in Lauingen sind Zeugen gesucht

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer fuhr im Zeitraum 1. Dezember, 18 Uhr, bis 2. Dezember, 6 Uhr, gegen den Metallzaun eines Firmengeländes in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Lauingen. Anschließend entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort und beging Fahrerflucht. Der verursachte Schaden liegt bei rund 1.000 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)