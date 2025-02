Seniorengemeinschaft Dillingen-Lauingen sucht helfende Hände

Die Senioren-Gemeinschaft Dillingen-Lauingen ist ein Zusammenschluss von Menschen, die sich in Dillingen, Lauingen, Haunsheim und Unterbechingen gegenseitig in einem verbindlich organisierten Rahmen unterstützen. Grundsätze sind die Prinzipien der Selbsthilfe, der Selbstverantwortung und Selbstverwaltung. Der Verein will älteren Menschen Sicherheit und Unterstützung bieten, um ein selbstständiges Leben möglichst lange in der eigenen Wohnung oder im Haus zu ermöglichen. Der Verein ist auf der Suche nach Helferinnen und Helfern, die sich in den Hilfsdiensten engagieren möchten, heißt es in einer Pressemitteilung, denn die Zahl der Bedürftigen und deren Bedürfnisse steige stetig an. Die Gemeinschaft biete verschiedene Möglichkeiten um aktiv zu werden. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre.

Der Vorsitzende der Seniorengemeinschaft, Gerhard Brecht, sagt: „Der absolute Faktor Nummer eins für mehr Glück und Lebensfreude im Leben sind gute, unterstützende soziale Beziehungen. Es reichen die ein oder zwei in unserem Leben, die wir als unterstützend wahrnehmen.“ Anderen zu helfen, mache glücklich. Zudem aktive Helferinnen und Helfer mit ihrer Tätigkeit auch auf ihr eigenes „Glückskonto“ beim Verein ein. Dadurch könne man später selbst Hilfe in Anspruch nehmen.

Seniorengemeinschaft Dillingen-Lauingen sucht Helferinnen und Helfer

Die Schwerpunkte des Vereins sind laut Brecht die Unterstützung und Mithilfe im Haus und Garten, Besuchs- und Betreuungsdienste, Fahr- und Begleitdienste, Beratungsdienste und Computersprechstunden. Dazu kommt das Angebot von Veranstaltungen, Unternehmungen im kulturellen oder sportlichen Bereich, Weiterbildungsangebote, Helfertreffen und Ausflüge. Jeder Helfer könne seine individuellen Fähigkeiten oder Kompetenzen einbringen. Interessierte Helferinnen und Helfer können ihre Einsatzzeiten zudem individuell gestalten, schreibt die Seniorengemeinschaft, und sich nach ihren eigenen Möglichkeiten einbringen. Ob einmal pro Woche oder mehrmals im Monat, jeder Beitrag sei willkommen.

Die Senioren-Gemeinschaft Dillingen-Lauingen lege großen Wert auf eine gute Einarbeitung und Unterstützung ihrer Helfer. Neue Mitglieder werden in die verschiedenen Tätigkeitsbereiche eingeführt und erhalten die Möglichkeit, sich in einem freundlichen und unterstützenden Umfeld weiterzuentwickeln. Zudem werden regelmäßig Schulungen angeboten. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 09071/7286000 oder online unter mfsenioren.de. (AZ)