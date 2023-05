Unfälle in Dillingen und Lauingen: Rollerfahrer wird verletzt

Am Dienstag gab es im Kreis Dillingen mehrere Verkehrsunfälle. Es kommt zu Sachschäden, bei einem Vorfall wird ein Rollerfahrer verletzt.

In Dillingen hat es am Dienstag gekracht. Gegen 11.20 Uhr übersah eine 82-jährige Autofahrerin einen auf der Abbiegespur zur Schillerstraße laut Polizei ein wartendes Auto und rollte dabei auf die Anhängerkupplung des Wagens. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro.

Etwas früher, gegen 11 Uhr ist es in Dillingen bereits zu einem anderen Vorfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 51-jährige Pkw-Fahrerin von der Kreuzstraße in die Marienstraße einbiegen. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 60-jährigen Fahrer eines Motorrollers. Dieser leitete eine Gefahrenbremsung ein und geriet dabei ins Schlingern, woraufhin er auf die Fahrbahn fiel. Beim Sturz verletzte er sich leicht.

Zwei Lkw touchieren sich in Lauingen

Auch in Lauingen ist es am Mittwoch zu einem Unfall gekommen. Der Fahrer eines Sattelzugs wollte dabei gegen Mittag an einem anderen Lkw-Fahrer vorbeifahren, der verkehrsbedingt in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße hielt. Dabei streifte der Anhänger des Sattelzugs den linken Außenspiegel der Zugmaschine. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. (AZ)

