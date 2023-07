Schwerer Unfall in Dillingen: 21-Jährige in Auto eingeklemmt

Bei einem Unfall in Dillingen ist eine junge Frau schwer verletzt worden. Sie war Beifahrerin. Das Auto, in dem sie saß, war gegen einen Baum geprallt.

Am Mittwochabend kam es gegen 20.50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Dillingen und Lauingen. Ein 24-jähriger Pkw-Lenker befuhr die Dillinger Straße in Fahrtrichtung Lauingen. Im Fahrzeug befand sich zudem eine 21-jährige Beifahrerin. Relativ mittig zwischen dem Ortsausgang Dillingen und dem Kreisverkehr kam der junge Pkw-Lenker ersten Ermittlungen zufolge aufgrund von zu hoher Geschwindigkeit in Verbindung mit Aquaplaning nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Unfall in Dillingen: Frau war im Auto eingeklemmt

Durch den Aufprall wurde die Beifahrerin im Pkw eingeklemmt und musste zunächst geborgen werden. Anschließend wurde sie schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Unfallfahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Abklärung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme wurde die Dillinger Straße in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Zudem wurde ein Gutachter zur Klärung der endgültigen Unfallursache hinzugezogen.

Viele Einsatzkräfte sind ausgerückt

An der Unfallörtlichkeit waren mehrere Polizeistreifen, die Feuerwehren Dillingen und Lauingen sowie der Rettungsdienst und ein Notarzt beteiligt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/56 zu melden. (AZ)