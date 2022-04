Dillingen/Lauingen

16:30 Uhr

Was der Cyber-Angriff für die beiden Dillinger Unternehmen bedeutet

Plus Unbekannte greifen die Donaustadtwerke DSDL und die Dillinger Firma Reitzner digital an. Ein Betroffener geht von einem gezielten Angriff aus.

Zwei Unternehmen im Landkreis Dillingen sind am Ostermontag Opfer von Cyber-Angriffen geworden: Die Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen (DSDL) und die Reitzner AG in Dillingen. Bei den Stadtwerken war am Feiertag aufgefallen, dass interne EDV-Netzwerke nicht ordnungsgemäß reagieren. „Ein Mitarbeiter hatte eine Störungsmeldung aufs Handy bekommen und konnte diese nicht über den Bereitschaftslaptop quittieren“, erklärte DSDL-Werkleiter Wolfgang Behringer am Dienstag. Daraufhin war der Mitarbeiter am Montag zur Firma gefahren, kam aber auch dort nicht ins Netzwerk und informierte den EDV-Kollegen. Dann erhärtete sich der Verdacht auf einen Cyber-Angriff und der Werkleiter informierte mittags die Polizei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen