Wer hat das schwarze Auto in Dillingen zerkratzt?

Die Polizei gibt mehrere Tatorte an und bittet Zeugen, sich zu melden .

Im Zeitraum vom 27. bis 30. Juni wurde die Beifahrerseite eines schwarzen Toyota mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Tatörtlichkeiten konnten auf die Ziegelstraße in Dillingen, einen Einkaufsmarkt in der Johannes-Scheiffele-Str. und die Heimstättenstraße in Lauingen eingegrenzt werden.

Der Sachschaden wird mit 400 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei unter der Rufnummer 09071/560 entgegengenommen. (AZ)