Lions-Benefizkonzert bringt 3000 Euro für Schulen

Bigbands von drei Schulen haben im Juni die Hörer im Dillinger Stadtsaal begeistert. Jetzt fließt Geld in die Musikförderung.

Das Lions-Benefizkonzert von Schulen aus dem Landkreis Dillingen unter der Moderation von Sarah Straub hat im Juni viele Besucher und Besucherinnen begeistert. Im Dillinger Stadtsaal spielten die Wood-&-Brass-Band des Sailer-Gymnasiums, die ReGy-Bigband Wertingen und das Symphonische Blasorchester des Albertus-Gymnasium-Lauingen auf.

Wie angekündigt, gehen die Erlöse aus dem Konzert in vollem Umfang an die teilnehmenden Schulen. Die Lions Dillingen haben zudem beschlossen, den Erlös in Höhe von 2100 Euro auf 3000 Euro zu erhöhen, so dass sich jede Schule sich über einen Scheck von 1000 Euro freuen durfte.

Ein Beitrag zur Förderung der Lebenskompetenz

Die Big-Bands der Schulen wurden vom Lions-Club auch gefördert, weil dort Schüler aus verschiedenen Jahrgängen und mit unterschiedlichster Herkunft den respektvollen Umgang miteinander üben. Damit werde laut Pressemitteilung ein wesentlicher Beitrag zur Förderung der Lebenskompetenz geleistet. Dies sei ein Thema, das auch bei anderen Aktionen des Lions-Clubs immer im Vordergrund stehe. Ebenso wollten die Lions den gelungenen Neustart nach Corona an Schulen belohnen, heißt es in der Pressemitteilung.

Das nächste Benefizkonzert ist am 10. Mai 2024

Präsident Martin Schwarz und das Lions-Benefizkonzert-Team um Gisela Bley, Siegfried Horn und Rainer Schaller haben die Schecks in den vergangenen Wochen der Realschule und dem Gymnasium Wertingen, dem Sailer-Gymnasium Dillingen und dem Albertus-Gymnasium in Lauingen übergeben. Innerhalb der Schulen oder des Schulvereins Wertingen wird dieser Betrag für Instrumente, Noten oder andere musikalische Zwecke verwendet. Das nächste Benefizkonzert soll am 10. Mai 2024 in der Stadthalle in Dillingen, dann mit vier Bands, wieder unter der Leitung von Sarah Straub stattfinden. (AZ)

