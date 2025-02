Zwei Diebstähle in Drogerien in Dillingen und Lauingen

Eine 40-Jährige entwendete am Donnerstag nach Polizeiangaben in einer Drogerie in der Dillinger Kapuzinerstraße kosmetische Erzeugnisse im Wert von 41,95 Euro. Gegen 13.40 Uhr beobachtete eine Angestellte die Frau beim Diebstahl. Daraufhin hielt sie diese bis zum Eintreffen der Polizei fest. Ein weiterer Ladendiebstahl ereignete sich kurz darauf in Lauingen. Gegen 14 Uhr beobachtete eine Angestellte einer Drogerie in der Herzog-Georg-Straße eine 31-Jährige, die Parfüms in einem unteren dreistelligen Wert entwenden wollte. Auch diese Frau wurde bis zum Eintreffen der Polizei vom Marktpersonal festgehalten. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun in beiden Fällen wegen Ladendiebstahls. (AZ)

