35 Grad: Tausende suchen im Dillinger "Eichi" und Wertinger Freibad Abkühlung

Für die Bademeister sind diese Rekord-Hitzetage eine große Herausforderung. "Man braucht ein geschultes Auge", sagen die Experten. Klar, wenn tausende Gäste ins Dillinger Eichi und das Wertinger Freibad kommen.

Als das Thermometer am Dienstag auf 35 Grad steigt, ist Jochen Hihler nicht bange. "Ich bin froh, dass endlich wieder Leute ins Eichwaldbad kommen", sagt der Bäder-Betriebsleiter der Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen (DSDL). Bei Temperaturrekorden sei unter der Woche mit einem Ansturm von bis zu 2000 Menschen zu rechnen, und an Wochenenden bevölkern bei solch einer Bullenhitze bis zu 3000 Gäste das Dillinger Freibad.

Wenn andere die Freizeit genießen, heißt es für Bademeister: hoch konzentriert sein

Wenn andere entspannt die Freizeit genießen, heißt es für die sechs Stammkräfte im Eichwaldbad: hoch konzentriert sein. "Wir sind am Ende nach jedem dieser Hitzetage froh, wenn er ohne Unfälle über die Bühne gegangen ist", sagt Hihler. Vorausschauendes Agieren sei angesagt. "Man braucht dafür ein geschultes Auge", betont der Meister für Bäderbetriebe. Wenn ein kleines Kind ohne Eltern unterwegs sei und noch dazu nur einen Schwimmflügel anhabe, schrillen bei Hihler und seinem Team die Alarmglocken. Als Familienvater weiß der Bademeister nur zu gut, wie schnell einem Kinder auskommen können. Als Hihler einst selbst mit seinen Buben im Allgäu ein Freibad besuchte, waren die auf einmal weg. "Meine Frau dachte, sie sind bei mir - und ich dachte, sie sind bei meiner Frau", erinnert sich der 52-Jährige.

Die Stimmung ist jetzt nach den beiden Corona-Jahren ganz anders

Sechs Stammkräfte der DSDL sind im Dillinger Eichwaldbad beschäftigt. Wenn an außergewöhnlichen Hitzetagen mehrere tausend Badegäste erwartet werden, kann Hihler kurzfristig auf zwei Aushilfskräfte zurückgreifen. In dieser Saison hat Hihler festgestellt, dass die Stimmung nach den beiden Corona-Jahren wieder ganz anders ist - nämlich viel besser. "Die Leute sind froh, wieder ohne Einschränkungen Spaß im Eichwaldbad zu haben", sagt der 52-Jährige. Und wo arbeitet Hilhler lieber - im Eichi oder im Dillinger Hallenbad? "Am Ende der Freibadsaison freue ich mich aufs Hallenbad", erläutert der Badmeister. Und bereits kurze Zeit nach Weihnachten habe er schon wieder die Saison im Eichi im Blick.

Oliver Schwarz sorgt seit einem Jahr im Wertinger Freibad als Bademeister für Sicherheit, den Job selbst macht er seit über 30 Jahren. Seine Erfahrung zeigt: "Je heißer es wird, desto chaotischer wird es." Auch für Schwarz und seine beiden Kollegen sind die Tage in der derzeitigen Hitzewelle deshalb keine ganz gewöhnlichen. Einerseits wird es im Becken besonders voll, da sich die Gäste sehr nach Abkühlung sehnen. Das fordert viel Aufmerksamkeit. Doch auch abseits des Beckens haben die Wertinger Bademeister die Leute im Blick. Die pralle Sonne verträgt nämlich nicht jede und jeder so gut, wie er oder sie vielleicht glaubt. "Wenn jemand dann schon rot ist, sage ich auch mal: Vielleicht wäre es an der Zeit, in den Schatten zu gehen", erläutert Schwarz.

Viel Wasser zu trinken, sei das A und O, sagt Bademeister Oliver Schwarz vom Wertinger Freibad. Das gelte für Bademeister ebenso wie für die Gäste. Foto: Benjamin Reif

Er selbst komme auch mit Temperaturen jenseits der 30 Grad gut klar, das mache die lange Erfahrung in dem Job aus. Selbst ins Becken hüpfen kann er während des Betriebs nicht, auch wenn es manchmal verlockend wäre. "Wir sind ja auch nur Menschen", sagt Schwarz und lacht. Abkühlung verschaffen den Wertinger Bademeistern Ventilatoren und gut gekühlte Getränke. Viel Wasser zu trinken, sei das A und O, für die Bademeister genauso wie für die Gäste. Die meisten Kreislaufprobleme bei den Menschen entstehen laut Schwarz' Einschätzung durch Dehydration.

Die Griffe und Armaturen heizen sich auf

Wird es besonders heiß, müssen die Wertinger Bademeister noch auf andere Details achten. Wenn die Sonne ungebremst herunterbrennt, heizen sich beispielsweise die Armaturen und Griffe auf. Besonders beliebt ist insbesondere bei jungen Besucherinnen und Besuchern des Freibads, die Wasserrutsche. Damit diese den ganzen Tag benutzbar bleibt, spritzt sie Schwarz regelmäßig mit dem Wasserschlauch ab.