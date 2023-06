Dillingen/Lauterbach/Wertingen

vor 17 Min.

Wetter im Kreis Dillingen: Der Sonnenschein trügt

Plus Endlich ist es warm, die dicken Jacken können nach hinten in den Schrank. Ab zum Baden, oder? So läuft es in den Freibädern im Kreis Dillingen.

Von Birgit Alexandra Hassan, Simone Fritzmeier Artikel anhören Shape

Nein, jammern will wirklich keiner. Im Gegenteil. Endlich scheint jeden Tag die Sonne. Für diejenigen, die in den Pfingstferien nicht ins Ausland verreist sind, hat der Landkreis Dillingen einiges zu bieten – inklusive Temperaturen stets um die 20 Grad und teils mehr. Aber der Schein trügt. Oder anders formuliert: Der Wind bläst mancher Tage doch heftig. Das merken auch die Verantwortlichen unserer drei Freibäder im Landkreis Dillingen. Wolfgang Behringer, DSDL-Werkleiter und "Eichi"-Chef in Dillingen, sagt etwa: "So schön die Sonne auch ist: Richtiges Badewetter haben wir leider noch nicht. Der blöde Wind macht ganz schön kalt." Zwar beträgt die Wassertemperatur in allen Becken im Eichwaldbad 24 Grad, mit nassen Badeklamotten kann es auf den großen Liegewiesen dann doch frisch werden.

Trotzdem: Behringer und sein Team freuen sich über Sonne und Gäste, auch "wenn wir noch nicht überrannt werden", sagt der Chef. Zum Vergleich: Die 1000er-Marke an Besuchern und Besucherinnen sei in den Jahren zuvor in den Pfingstferien immer geknackt worden, dieses Jahr noch nicht. Vergangenen Freitag und Samstag, sprich am ersten Juni-Wochenende, konnte im Eichi die bisher höchste Besucherzahl registriert werden – fast tausend Menschen waren beim Planschen. Behringer: "Es ist immer was los und unsere langjährigen Schwimmer kommen bei jedem Wetter." Bis Anfang September hat das Eichwaldbad täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet, bei schlechter Witterung ist das Bad von 9 Uhr bis 12 Uhr sowie von 17 bis 20 Uhr geöffnet.

