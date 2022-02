Leon ist am 2.2.22 in Dillingen auf die Welt gekommen

Plus Das war eigentlich nicht der Plan, aber der kleine Mann hatte es eilig. Und nun freut sich Familie Merger aus Hausen über ein Schnapszahl-Baby.

So war das nicht geplant. Eigentlich dachte Kristina Merger, dass es so abläuft wie bei Töchterchen Nora. Gemütlich rein ins Krankenhaus und gemütlich wieder raus. Ihr zweites Kind, Sohn Leon, hatte aber andere Pläne.