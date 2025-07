Lernen heißt Veränderung

Mit einer Pontifikalmesse, zelebriert von Bischof Dr. Bertram Meier, fanden die Feierlichkeiten zum 475. Gründungsjubiläum des Sailer-Gymnasiums und zum 75-jährigen Bestehen der Studienvereinigung Dilingana ihren würdigen Abschluss. Schulleiterin Beate Merkel-Nagy richtete zu Beginn ihren Dank an den Bischof und erinnerte an den Namensgeber der Schule. Seine Worte, „Du bist hier, um zu werden, nicht um zu sein!“ seien Leitgedanken von hohem Anspruch, die zu Veränderung aufriefen und deren Kraft sich in der Wechselwirkung, im Miteinander zwischen Lehrenden und Lernenden, entfalte. Als Kraftquelle zur Bewältigung der aktuellen herausfordernden Aufgaben gelte immer das Vertrauen in Gott.

Umgeben von Ministrantinnen und Ministranten des „Sailer“ betonte Bischof Bertram in seiner Festpredigt die Aufgabe, sich der noch heranwachsenden Generation anzunehmen, wohlüberlegt zum „Fortbestand unserer Kultur“ Wissen und Bildungsinhalte zu vermitteln und den Jugendlichen Entfaltungsmöglichkeiten, aber auch Gefahren aufzuzeigen. Jesus sei deshalb „ein guter Lehrer“ gewesen, weil er es verstanden habe, ganz pragmatisch zu erklären, worauf es beim menschlichen Miteinander ankomme: die eigene Komfortzone zugunsten derer, die Hilfe brauchen, zu verlassen. Das bedeute Lernen im eigentlichen Sinn. „Lernen“, so der Bischof, „heißt Veränderung!“

Aktiv mitgestaltet wurde der Festgottesdienst, an dem neben Mitgliedern der Schulfamilie auch zahlreiche Ehemalige des Sailer-Gymnasiums teilnahmen, durch Lehrkräfte der Fachschaft Religion. Das Vokalensemble Dattenhausen (Leiter: Josef Gschwind) sowie die Sailer-Abiturientin Constanze Leo an der Orgel sorgten für die feierliche musikalische Umrahmung der Pontifikalmesse.

