Lesechampions der vierten Klassen treten gegeneinander an

„Wer gut lesen kann, ist klar im Vorteil“- Das gilt insbesondere bei einem Lesewettbewerb. An der Grundschule Dillingen traten in der letzten Schulwoche die Klassensieger der vierten Klassen gegeneinander an und bewiesen auf der Bühne der Aula ihr Lesetalent. Sie versetzten ihre 200 Zuhörer ausdrucksstark in die Welt des „Harry Potter“, der „Magischen Tiere“ oder der „Drei Fragezeichen“. Überzeugend und sicher trugen sie auch einen unbekannten Text vor. Letztendlich wurden von der Jury unter tosendem Applaus die Gewinner mit einer Urkunde und einem Buch gekürt: Emilia Schmid aus der Klasse 4a (1. Platz), Magdalena Vogg, Klasse 4f (2. Platz) und Konstantin Barmann aus der Klasse 4c (3. Platz).

