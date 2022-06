Dillingen

vor 17 Min.

Levente Kuzma begeistert beim Orgelsommer in der Dillinger Basilika

Plus Der Ungar Levente Kuzma beeindruckt an der Sandtner-Orgel in der Dillinger Basilika durch licht- und schattenreiche Impressionen.

Von Gernot Walter

Der zweite Vorsitzende des Fördervereins und Geschäftsführer von Orgelbau Sandtner Norbert Bender hat stundenlang die Sandtner-Orgel am Vortag gestimmt, der Gast der zweiten diesjährigen Matinee konnte sich mit dem herrlichen Instrument anfreunden und seine Registrierungen einplanen. Kurz vor Beginn des Samstagskonzerts ein Schreckmoment: ein Registerzug blockierte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .