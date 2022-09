Lions-Gedenktafel im Dillinger Taxispark ist verschwunden

Am Gedenkstein der Lions im Dillinger Taxispark fehlt die Tafel mit der Aufschrift. Der Club ist auf der Suche.

Am Gedenkstein der Lions-Clubs Dillingen und Bondeno im Taxispark fehlt die Tafel mit der Aufschrift. Seit wann sie verschwunden ist, stehe nicht fest, teilt Mitglied Manfred Forscht unserer Redaktion mit.

Die Schäden nach dem Erdbeben in Bondeno waren groß

Im Mai 2012 hatte ein schweres Erdbeben mit der Stärke 6,0 die Emilia Romagna in Italien erschüttert. Sechs Menschen kamen dabei ums Leben. Auch in der Dillinger Partnerstadt Bondeno waren die Schäden enorm. Der Dillinger Lions-Club sammelte daraufhin eine stattliche Summe, um schwer getroffene Familien in dieser Region zu helfen. Dies war der Anlass, dass der Lions-Club Bondeno im Jahr 2014 nach Dillingen kam, um eine bleibende Gedenkstätte zu schaffen. Im Taxispark pflanzten Oberbürgermeister Frank Kunz und die damaligen Präsidenten Rainer Schaller (Dillingen) und Marco Maffiolini (Bondeno) einen Baum, ein Gedenkstein erinnert seit jenem Tag an die Hilfe. Besucher des Parks stellten jetzt fest, dass die Tafel mit der Inschrift auf dem Stein verschwunden ist. "Es ist nicht bekannt, seit wann sie fehlt", informiert Manfred Forscht. Hinweise auf den Verbleib der Tafel nimmt der Lions-Club unter der Telefonnummer 09071/2666 entgegen.

Im Oktober werden Vertreter aus Bondeno nach Dillingen kommen. Nach einem Gottesdienst ist auch ein Besuch beim Baum und dem Gedenkstein im Taxispark vorgesehen. Dann soll der Text der Gedenktafel, der an die Erdbebenhilfe der Dillinger Lions erinnert, wieder zu lesen sein. (bv, fo)

