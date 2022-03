Literatur neu entdecken mit dem Dillinger Autor Erich Pawlu

Der Dillinger Autor, Publizist und ehemalige Deutschlehrer stellt literarische Texte aus vergangenen Jahrhunderten neu vor. Dieses Mal: „Über die Dummheit“ von Robert Musil.

Deutsche Literatur aus den früheren Jahrhunderten ist wie alles Vergangene in Gefahr, vergessen zu werden. Aber erstaunlich viele alte Texte können helfen, die Welt von heute besser zu verstehen. Robert Musil (1880- 1942) hat mit seiner Rede „Über die Dummheit“ Überlegungen hinterlassen, die eine bis heute gültige Botschaft enthalten.

Originaltext

Gelegentlich sind wir alle dumm; wir müssen gelegentlich auch blind oder halb blind handeln, oder die Welt stünde still; und wollte einer aus den Gefahren der Dummheit die Regel ableiten: „Enthalte dich in allem des Urteils und des Entschlusses, wovon du nicht genug verstehst!“, wir erstarrten! Aber diese Lage, von der heute recht viel Aufhebens gemacht wird, ist ähnlich einer, die uns auf dem Gebiet des Verstandes längst vertraut ist. Denn weil unser Wissen und Können unvollendet ist, müssen wir in allen Wissenschaften im Grunde voreilig urteilen, aber wir bemühen uns und haben es erlernt, diesen Fehler in bekannten Grenzen zu halten und bei Gelegenheit zu verbessern, wodurch doch wieder Richtigkeit in unser Tun kommt. Nichts spricht eigentlich dagegen, dieses exakte und stolz-demütige Urteilen und Tun auch auf andere Gebiete zu übertragen; und ich glaube, der Vorsatz: Handle, so gut du kannst und so schlecht du mußt, und bleibe dir dabei der Fehlergrenzen deines Handelns bewußt! wäre schon der halbe Weg zu einer aussichtsvollen Lebensgestaltung.

Interpretationshinweise

Der Schriftsteller Robert Musil trug seine Gedanken „Über die Dummheit“ am 11. März 1937 bei einer Veranstaltung des österreichischen Werkbundes vor. Der Vorwurf der Dummheit beherrschte angesichts des Drucks, den die Nationalsozialisten damals auf das freie Österreich ausübten, die öffentliche Diskussion. Als dumm konnte gelten, wer für die weitere Selbstständigkeit der Alpenrepublik eintrat, aber der gleiche Vorwurf traf auch die Befürworter eines „Anschlusses“ Österreichs an das Deutsche Reich. Insofern ist die Situation, in der sich Musil befand, mit der gegenwärtigen politischen Lage vergleichbar, weil fast jede skeptische Haltung gegenüber Putin jahrelang in die Nähe der Dummheit gerückt wurde.

Auch ein politischer Zusammenhang

Robert Musil, dem vor allem sein unvollendeter Roman „Der Mann ohne Eigenschaften“ zu Weltruhm verholfen hat, belegt mit dem Text „Über die Dummheit“ seine Friedfertigkeit. Das beweist auch sein Bestreben, den emotional aufgeladenen Begriff „Dummheit“ von einem politischen Zusammenhang freizuhalten. Der hier abgedruckte Textauszug, der dem abschließenden Teil des Vortrags entnommen ist, beschäftigt sich mit dem Phänomen der Dummheit vielmehr aus philosophischer und psychologischer Perspektive.

Da es, so Musil, in einer Zeit der explodierenden wissenschaftlichen Erkenntnisse völlig unmöglich ist, auf einem speziellen Fachgebiet lückenlos Bescheid zu wissen, handelt jeder urteilende Mensch in gewisser Weise dumm. Aber der oftmals geäußerte Rat, immer dann zu schweigen, wenn man von einer Sache „nicht genug“ versteht, würde bei konsequenter Befolgung alles geistige Leben erfrieren lassen („wir erstarrten!“). Dass der Mensch mit seinem unvollkommenen Wissen ständig zu voreiligen Urteilen gezwungen ist, lässt sich nicht vermeiden. Musil äußert die Überzeugung, dass das Bewusstsein der Unvollkommenheit jede Äußerung prägt, sodass „doch wieder Richtigkeit in unser Tun kommt“.

Die Definition von Dummheit

Diese Bereitschaft zur Selbstkritik ist zwar angesichts der Behauptungslust vor allem in der politischen Auseinandersetzung unserer Zeit sehr zu bezweifeln. Aber Musils Empfehlung „Handle, so gut du kannst und so schlecht du mußt, und bleibe dir dabei der Fehlergrenzen deines Handelns bewußt!“ gilt als Verhaltensrichtlinie gewiss auch heute. Wie viel Streit und Unglück ließen sich vermeiden, wenn dieser humanistische Appell nicht nur die Reden, sondern auch das Handeln unserer Zeit bestimmte!

Wer erkannt hat, dass seine geäußerte Meinung notwendigerweise auf lückenhaften Grundlagen beruht, wird apodiktische Behauptungen vermeiden und Gegenargumente leichter verstehen. Ganz offensichtlich hat Robert Musil mit seiner Rede nicht nur eine relativierte Definition des Begriffs „Dummheit“ angestrebt, er hat darüber hinaus gezeigt, dass jeder sinnvolle Disput nur auf der Grundlage der Toleranz möglich ist.